Doğum oranları düşünce bakanlık düğmeye bastı

Haber Merkezi

Doğurganlık hızının düşmesi ve boşanma hızının artması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, doğurganlık hızının en düşük olduğu ve boşanma oranlarının en yüksek olduğu illerde saha çalışmaları yaparak cinsel sağlık ve üreme sağlığı atölyeleri düzenleyecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğurganlık hızının düşesini 'varoluşsal bir tehdit' olarak tanımlamasının ardından harekete geçildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir süre önce kamuoyuna duyurduğu "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında uzmanlarca doğurganlık hızının en düşük, boşanma hızının en yüksek olduğu illerde ailelerle birebir görüşmeler yapılacak, bu illerde uygulanacak politikalar belirlenecek.

2024-2028 yıllarını kapsayan proje kapsamında nüfusun aktif ve dinamik yapısının korunması kapsamında cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında aile bireyleri ve ebeveynlere eğitim ve farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılacak. Doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızı en yüksek olan İzmir, Antalya ve Karaman'da analiz çalışmaları yürütülecek. Uzman personel, ailelerle ve boşanmış çiftlerle birebir görüşecek. Ardından uzmanlar tarafından bu illerde uygulanacak politikalar belirlenecek.