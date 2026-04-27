Doğum sürecinde ihmal iddiası: Bebek yaşamını yitirdi, aile şikayetçi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, doğum için hastaneye yatırılan eşinin ameliyata geç alındığını ve bu nedenle bebeklerinin yaşamını yitirdiğini öne süren Eren Akgül, doğumda görev alan kişi ve sorumlular hakkında şikayette bulundu. Şikayetçi Eren Akgül polise verdiği ifadede, 9 aylık hamile eşiyle birlikte 20 Nisan’da rutin kontrol için Kuşadası Devlet Hastanesi Kadın Doğum Bölümü’ne gittiğini, sürekli kontrollerini yapan doktor tarafından gerçekleştirilen muayenede bebeğin 41 haftalık olduğu, anne ve bebekte sorun bulunmadığı, doğum sancısının başlatılması için ertesi gün hastaneye gelmeleri gerektiği ve icapçı doktor olduğunun belirtildiğini aktardı.

Bunun üzerine 21 Nisan saat 09.00 sıralarında eşiyle birlikte hastaneye gittiklerini, eşinin doğumhaneye alınarak suni sancı verildiğini ve serum takıldığını anlatan Akgül, 22 Nisan sabah saatlerinde yapılan kontrollerde doğumun normal şekilde ilerlediği ve bebeğin saat 12.30 sıralarında normal doğumla dünyaya gelebileceğinin söylendiğini bildirdi.

Akgül, saat 13.15 sıralarında hastaneye yeniden geldiğini, saat 14.30 civarında eşinin yanına girdiğinde durumunun kötü olduğunu gördüğünü belirterek, “Eşimin durumunun çok kötü olduğunu, sancılara dayanamadığını, 'ölüyorum' diyerek yalvardığını görmem üzerine ebe hanıma tekrar giderek eşimin artık sancılara dayanamadığını ve durumunun kötü olduğunu söyledim ve sezaryen ile doğumun gerçekleşmesini istedim” beyanını verdi.

"SON ANA KADAR BEKLEMESİ GEREK"

Görevli ebenin doktor ile görüştüğünü, ancak kendilerine “normal doğum için son ana kadar beklenmesi gerektiğinin” söylendiğini ileri süren Akgül, bu sırada eşinin sancılarının sürdüğünü ifade etti.

Eşinin saat 19.50 sıralarında normal doğum için doğumhaneye alındığını belirten Akgül, yaklaşık yarım saat sonra doktorlar ve ebenin eşini ameliyathaneye götürdüğünü, bu sırada kendisine bebeğin kordonunun çıktığının ve eşinin sezaryene alınacağının söylendiğini aktardı.

Akgül, bir süre sonra doktorun yanına gelerek eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bebeği kaybettiklerini söylediğini belirtti.

SAĞLIK PERSONELİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Eren Akgül ifadesinde doktor, ebe, çocuk doktoru ve eşinin hastanede kaldığı süreçte kontrollerini yapan tüm sağlık personelinden şikayetçi olduğunu bildirdi.

Öte yandan, bebeklerinin hayatını kaybettiği gün hastane tarafından verilen ölüm belgesi de aileyi ikinci kez sarstı. Cenaze işlemleri için ölüm belgesini ilgili belediye yetkililerine sunan aile, annenin vefat etmiş gibi gösterildiğini öğrenince işlemleri gerçekleştiremedi. Bunun üzerine yeniden Kuşadası Devlet Hastanesi’ne başvuran aile, raporun düzeltilmesini talep etti. Yaklaşık 2 saat süren sistemsel arızanın ardından yenilenen belge aileye teslim edildi.