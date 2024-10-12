Doğumunun 75. yılında Tarık Akan anılıyor

Yunis ALAÇAM

Usta sanatçı Tarık Akan 75. doğum gününde 13 Ekim saat 18.00'de Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde anılıyor. Program Tarık Akan'ı farklı yönleriyle anlatan kısa video gösterisiyle başlayacak.

Yaşamından kesitleri aktaran slayt gösterisini gazeteci, yazar Zeynep Oral sunacak. Kurucusu olduğu Özel Taş Koleji, Tarık Akan’ın Çocukları Müzik Topluluğu dinletisiyle devam edecek olan etkinlikte yönetmenliğini Şerif Gören'in, senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı, Tarık Akan’ın başrol oynadığı 'Yol' filmi izlenecek. Program ücretsiz ve katılıma açık.