Doğupınar köyündeki istismar skandalında yeni gelişme: Aile Bakanlığı devreye girdi

BirGün, Sivas’ın Altınyayla İlçesine bağlı Doğupınar Köyündeki Osman Keskin Ortaokulu’nda görevli hizmetli Mustafa Tuç, 2015 yılına kadar çok sayıda çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığını ortaya çıkardı.

Savcılık, önce çocukları cinsel istismara maruz bıraktığı belirtilen hizmetli Mustafa Tuç hakkında “Takipsizlik” kararı verdi. 2017 yılında ise takipsizlik kararı kaldırıldı. Çocuklar ifadelerinde Tuç’un kendilerini nasıl istismar ettiğini anlattı.

Savcı, 2018 yılında hazırladığı iddianamede, “Suç zincirleme şekilde işlendi ama sarkıntılık düzeyinde” dedi. 2 Şubat 2021 tarihinde Tuç’a 26 yıl hapis cezası verildi. Ancak Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi 23 Haziran 2022’de kararı bozdu ve Tuç, Şarkışla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmaya başladı.

Savcı yine Tuç için ceza istedi. Ancak Şarkışla 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Melike Aykul, “Sanığın eylemlerine dair kamera kaydı ve tanık yok. Mağdurla sanık arasındaki irtibat cinsel arzuları tatmine yönelik değil” dedi. Hakim Aykul, 26 Kasım 2024 tarihinde “Tuç’un suçu işlediği sabit değil” ifadeleriyle tüm çocukların iddiaları hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi.

BirGün’ün skandal yargı kararına gündeme getirmesinin ardından BirGün’e açıklama yapan Aile Bakanlığı kaynakları, “Karara itiraz edip hukuki sürece müdahil oluyoruz. Bundan sonra da hukuken takipçisi olacağız” dedi.