Doğurganlık hızı düştü iktidar çalışma başlattı: Doğum izni 1 yıla çıkabilir

4 bakanlığın Türkiye'de doğurganlık hızının düşmesine ilişkin çalışma başlattığı, bu kapsamda doğurganlık oranının artırılmasına yönelik teşviklerle ilgili analiz yapıldığı öğrenildi. Bu çerçevede, gündeme gelen önerilerden birinin çalışan kadınların doğum izinlerinin 1 yıla kadar uzatılması olduğu ifade ediliyor.

Doğurganlığın artması için “doğum izni” teşviği gündemde... Dört bakanlık çalışma başlattı. Kadın çalışan sayısı ve işten uzak kalma maliyeti masaya hesaplanacak. AK Parti'de bir yıllık izin seçeneği de konuşuldu. Peki bir yıl doğum izni olur mu? İşte tüm detaylar ve uzman yorumu...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistiklerine göre Türkiye’de toplam doğurganlık hızı kayıtlara geçen en düşük seviyeye geriledi, doğurganlık oranı 1,51’e kadar düştü. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada nüfusun yaşlanması riskine dikkati çekerek, “TÜİK’in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Buna göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51’e gerilemiştir. Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın “nüfus” uyarısının ardından iktidar, doğurganlık oranını artırmayı gündemine aldı. AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) son toplantısında da konu masaya yatırıldı geldi. MKYK toplantısında düşen doğum oranları ve çiftlerin çocuk sahibi olmaları için teşvik amaçlı atılabilecek adımlar değerlendirildi. Çiftlerin çocuk sahibi olmaları için gündeme getirilen teşvik önerileri arasında çalışan kadınların doğum izinlerinin uzatılması da yer alıyor.

1 YILLIK İZİN GÜNDEMDE

Bu çerçevede dillendirilen önerilerden biri de çalışan kadınların doğum izinlerinin uzatılması oldu. Bazı MKYK üyeleri 4 aylık analık izninin yetersiz olduğunu, 1 yıllık izin seçeneğinin incelenmesi gerektiğini söylerken, bazı üyeler de 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkanının çalışan kadınlara tanınmasının gündeme alınmasını istedi.

4 BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili çalışma başlatan dört bakanlık, etki analizi için harekete geçti. Hazırlanacak yol haritası kapsamında kamu ve özel sektörde doğum izninin uzatılması durumunda oluşacak ilave maliyetin yanı sıra ülke genelinde çalışan kadın sayısı, doğum oranı, işten uzak kalma sürelerinin etkileri hesaplanıp masaya yatırılacak.

Konunun, AKP’nin bu haftasonu Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek olan istişare kampında da değerlendirileceği kaydedildi.

Özel sektörde çalışan annelerin doğum izinleri konusunda oluşabilecek tereddütlerin göz önüne alınması, bu konuda verilebilecek devlet desteklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ AY İZİN VAR?

Türkiye’de özel sektörde kadın işçiler, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli doğum izni alabiliyor. Bu süreye 6 aylık ücretsiz izin eklenebiliyor. Kamuda görev yapan kadın memurlar da 16 haftalık doğum izninden yararlanabiliyor. İkiz, üçüz gibi çoğul gebeliklerde bu süreye 2 haftalık ilave yapılabiliyor.