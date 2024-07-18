Doğurganlık hızı düşüyor: Dört bakanlık çalışma grubu kuracak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili bir çalışma grubu oluşturduklarını bildirdi. Göktaş, "Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıkları yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Hem saha çalışmaları ile bu grubu besleyecek hem de konuyu çok boyutlu olarak ele alacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranının düşmesiyle ilgili, bir saha çalışması başlatacaklarını belirterek, "Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıkları yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Konya seyahati sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede doğurganlık oranının düşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Göktaş, TÜİK verilerine yansıyan doğurganlık hızının azalmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin soru üzerine, bu konunun Türkiye'nin geleceği açısından öneminin farkında olduklarını ve bununla ilgili kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

"ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR RİSK"

Doğurganlık hızı azalması ve nüfusun yaşlanmasının sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu söyleyen Göktaş, şunları söyledi:

"Bu konunun ciddiyetinin farkındayız. Türkiye hala genç ve dinamik bir nüfusa sahip ancak doğurganlık oranının azalması ileri yıllarda ülkemiz için büyük bir risk. Bakanlık olarak biz de bu konuda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bu konuda alarm zilleri çalıyor. Bizler de bu Başkanlık altında hem yurt dışı modellerini çalışıyor hem de doğurganlık oranlarındaki düşüşün nedenlerini araştırıyor ve bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz."

"ÖNEMLİ BİR SAHA ÇALIŞMASI BAŞLATACAĞIZ"

Göktaş, politikaları çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalıştıklarını savunarak, "Bu sadece çalışan kadınları ilgilendiren bir konu değil. Meseleye sadece kadın odaklı bakmıyor, çok daha geniş kapsamlı ele alıyoruz. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde en ince hassasiyetleri tespit ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili önemli bir saha çalışması başlatacağız" dedi.

Çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu konuda, Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıkları yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Hem saha çalışmaları ile bu grubu besleyecek hem de konuyu çok boyutlu olarak ele alacağız" diye konuştu.