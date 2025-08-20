Doğurun baskıları hiçbir işe yaramadı

Ülkede her gün kadınlara “çocuk doğurma baskısı” yapılırken veriler doğurganlık hızının dibe doğru gittiğini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) “Dünya Nüfusunun Durumu 2025” başlıklı bir rapor yayınladı. Rapora göre dünyada her beş kişiden biri istediği sayıda çocuk sahibi olamıyor. Türkiye’de ise nüfus artışı yavaşlıyor. Doğurganlık hızı 2024 yılında 1,48’e düşerken 2050 yılına kadar Türkiye nüfusunun 93,8 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Bu noktadan sonra ise düşüş bekleniyor. 2100 yılına gelindiğinde Türkiye nüfusu 77 milyonun altına ineceği düşünülüyor. Doğurganlık hızının düşmesinin ortak sebeplerinin başında ekonomik kaygılar geliyor. Katılımcıların %39’u mevcut gelir düzeyinin çocuk yetiştirmeye yetmediğini belirtiyor.

Her 5 kişiden biri ise çocuk sahibi olmamaya gerekçe olarak “gelecek kaygısını” gösteriyor.

KADINLAR DAHA KAYGILI

Araştırmalar gelecek kaygısı, depresyon, anksiyete gibi durumların kadınlarda erkeklere kıyasla daha fazla görüldüğünü gözler önüne seriyor. Türkiye Psikiyatri Derneği verilerine göre kadınlarda “yaşam boyu depresyon” görülme oranı yüzde 20 iken erkeklerde yüzde 12. Doğum sonrası majör depresyon ise yüzde 6 ile 13, arasında. Bunun en büyük sebebi ise toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Kadınlardan hem iş hayatında başarılı olmaları hem de ev içi bakım emeğini üstlenmeleri bekleniyor. Bu “sorumluluk yığılması” kaygıyı artırıyor.

Evlilik, çocuk sahibi olma, “yaş ilerlemeden düzen kurma” gibi dayatmalar ise kaygıyı besliyor. En büyük sorun ise güvenlik. Kadınlar ülkede durmadan şiddet ve taciz riski ile karşı karşıya. Kadınlar hem kendini güvende hissetmiyor hem de bir çocuk için gelecek göremiyor. Bir yandan da ekonomik eşitsizlikler belirleyici oluyor. Düşük ücret, güvencesiz iş ve işsizlik riskiyle karşı karşıya olan kadınların kaygı düzeyi artıyor.

BAKIM YÜKÜ ADALETSİZ

Kadınların çocuk sahibi olmayı tercih etmemelerinin bir diğer sebebi ise ev içi bakım yükünün adaletsiz dağılımı. Ücretli ebeveyn izninin kısıtlılığı, kamusal kreşlerin azlığı bu sorunları derinleştiriyor. Öte yandan rapora göre baskıcı doğum teşvikleri işe yaramıyor. Kadınları önceleyen politikalar üretilmedikçe doğum hızı düşmeye devam edecek.

∗∗∗

KADINLARIN KARAR ALMA HAKKI YOK SAYILIYOR

Kadınların,

• %11'i gebelikten korunma konusunda karar veremiyor

• %25'i kendi sağlık hizmetleri hakkında karar alamıyor

• %24'ü ise cinsel ilişkiye hayır diyemiyor

Her 3 kadından 1’i hayatı boyunca cinsel ya da fiziksel şiddete maruz bırakılıyor.

∗∗∗

DR. DENİZ AY: ÜREMEMEK RASYONEL VE ŞEFKATLİ BİR KARAR

Dünya Nüfusunun Durumu 2025 Raporunun siyaseten güçlü ve politika üretebilmek için önemli olan vurgularından başında, isteyecekleri sayıda çocuk sahibi olmayan, olamayan bireylerden bahsedilmesi geliyor. Bunun önemli bir sebebi olarak da iklim krizi, ekonomik çalkantı ve yükselen küresel çatışma ortamının insanlarda yarattığı güvensizlik belirtiliyor.

Burada altını çizmek istediğim nokta, yetişkinlerin doğurganlık tercihlerine etki eden bu güvensizliğin soyut bir kaygıdan ibaret olmadığı. Bu küresel dinamiklerin dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunun gündelik hayatını ve yaşam koşullarını etkiliyor. Masamıza koyabildiğimiz öğünden gece uyuyabildiğimiz uykuya, yürüdüğümüz sokağın güvenliğinden demokratik katılım haklarımıza kadar her şeyi bu küresel dinamikler etkiliyor.

Raporda 29 yaşında Meksikalı bir kadına ait dikkatimi çeken bir alıntı var. “Savaşların ve afetlerin ortasında bir bebek doğursam bunların acısını çekecek” diyordu. Bir açıdan, birçok insan dünyaya getirmeyerek acı çekmesine engel oldukları bebeklerin düşünsel yasını da tutuyor. Yani muhafazakâr anlatının kurmaya çalıştığı, kadınlar bencilce kendilerini düşünüyor, gençler kendi kariyerlerinin peşinde çocuk yapmak için gereken fedakarlıktan kaçıyorlar söyleminin yüzeyselliğini bu rapor da ortaya koyuyor. Nitelikli barınma, gıda, güvenlik ve nefes alınabilecek ferah kamusal alanların imtiyaz haline geldiği lüks tüketimmiş gibi fiyatlandırıldığı piyasa koşullarında “ürememek” epey rasyonel ve hatta şefkatli bir politik tavır olarak değerlendirilmeli.

Ancak bu raporun büyük bir de kör noktası var: Aile. Tanımlanmadan, sorgulanmadan, içi doldurulmadan desteklenmesi gerektiği söylenen bu kurumsal yapıyla yüzleşmeden doğum oranlarındaki düşüşün önüne geçilebileceğini düşünmüyorum. Çocuğun iyilik halini özel alana, hanenin gelir düzeyine ve bireysel sorumluluğa sıkıştıran, neredeyse genel geçer küresel bir kalıp olarak kadının biyolojik ve toplumsal yeniden üretim emeği üzerine inşa edilmiş bu kurum politik olarak ters yüz edilmediği sürece doğum oranlarındaki düşüş devam edecektir. Çocuk büyütmenin toplumsal ve kolektif altyapılarını kurmak için de ‘aile politikaları’ yerine kamusal bakım, eğitim, barınma ve gıda politikalarına ihtiyaç var.