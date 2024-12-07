Doha'da üçlü Suriye zirvesi: Çatışmalar sona erdirilmeli

Katar'ın başkenti Doha'da İran, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları tarafından Suriye gündemiyle düzenlenen zirve tamamlandı.

Dışişleri Bakanılığı'nın sosyal medya hesabından Hakan Fidan'ın, Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı duyuruldu.

Bakanımız @HakanFidan, 22. Doha Forumu'nda İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla birlikte Astana formatında düzenlenen toplantıya katıldı. 🇹🇷🇮🇷🇷🇺 pic.twitter.com/o7etC7yWng — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 7, 2024

Bakanlar, toplantıda Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantının ardından ilk açıklama İran'dan geldi. İran devlet televizyonuna göre, Erakçi, Doha’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinden sonra basına konuştu.

"'MEŞRU MUHALEFET GRUPLARI' İLE SURİYE HÜKÜMETİ GÖRÜŞMELİ"

Suriye’de çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi, ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi ve Suriye hükümetinin siyasi diyalog kurması konusunda herkesin hemfikir olduğunu ifade eden Erakçi, "meşru muhalefet grupları" ile Suriye hükümeti arasında siyasi görüşmelerin başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Abbas Erakçi, bu konuda Suriye hükümetiyle istişarede bulunmaya karar verdiklerini kaydetti.