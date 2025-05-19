Doha'da yoğun sis etkili oldu

DOHA (AA) - Katar’ın başkenti Doha, güne yoğun sisle başladı.

Şehrin birçok noktasında görüş mesafesi düşerken, özellikle sabah saatlerinde trafikte aksamalara neden olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Katar Meteoroloji Dairesi, sabah erken saatlerde etkili olan sisin gün içinde dağılmasının beklendiğini açıklayarak, tür sis olaylarının ilkbahar aylarında bölge genelinde zaman zaman görüldüğünü, hava sıcaklıklarının gece ve gündüz arasındaki farktan kaynaklandığını ifade etti. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.

Özellikle sahil kesimlerinde ve açık alanlarda görüş mesafesinin yer yer 100 metrenin altına düştüğü gözlemlendi. Doha Hamad Uluslararası Havalimanı’nda ise uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.