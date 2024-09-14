Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına uygulanan fon kesintisi kaldırıldı

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisinin kaldırılmasına karar verildi.

"Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'nin üretiminin yüzde 62 artış gösterdiği 2022/2023 sezonunda dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanması amacından hareketle, her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 sent kesinti yapılması hususunu düzenleyen 7391 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girmişti.

İHRACATÇILARA REKABETTE DESTEK

İçinde bulunulan 2023/24 zeytinyağı sezonunda dünya ve Türkiye zeytinyağı piyasaları incelendiğinde, Türkiye dahil geleneksel ihracatçı ülkelerde 2022/23 sezonuna göre beklenenin üzerinde bir rekolteyle tamamlanacağı, aynı artış trendinin 2024/25 sezonunda da devam edeceği öngörülüyor.

Bu nedenle ihracatçıların "rekabetçi sezon şartlarına uyum sağlayabilmeleri, mevcut ihraç pazarlarının muhafaza edilmesi ve yeni pazar entegrasyonunun kolaylaştırılmasını teminen" dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı için uygulanan kesintinin kaldırılmasına karar verildi. ​​​​​​​