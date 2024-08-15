Doktor cinayetine isyan büyüyor

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Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’da perşembe günü 31 yaşındaki bir kadın asistan doktorun cinsel saldırıya maruz bırakılarak öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Pazartesi günü Kalküta’da başlayan protestolar ülke çapına yayılırken binlerce doktor, sağlıkta şiddete karşı süresiz iş bıraktı. Doktorlar, sağlıkta şiddete karşı hükümet ulusal çapta bir yasa çıkarana kadar grevlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Hindistan Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği mektupta “Bu genç kadın doktorun öldürülmesi ilk değil, düzeltici önlemler alınmazsa son da olmayacak” diyerek doktorların çalışma koşulları ve cinayet davası hakkında kapsamlı soruşturma çağrısı yaptı. Kadınlara yönelik cinsel şiddet ve fiziksel konusunda kabarık bir sicile sahip Hindistan’da 2015 yılında Tabipler Birliği tarafından yapılan bir anket, doktorların yüzde 75'inin bir tür şiddete maruz kaldığını ortaya koymuştu.