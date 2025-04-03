Doktor Enes Özel adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından boykota destek verenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

"Nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve doktor Enes Özel'in de bulunduğu 11 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Enes Özel, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"SERBEST BIRAKILMALI" ÇAĞRISI

İstanbul Tabip Odası, Enes Özel'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Meslektaşımız Dr Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Gerekçe mizahi bir dille yaptığı boykot paylaşımlarda suç unsuru olduğu iddiası. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Enes Özel'i derhal serbest bırakın" çağrısında bulundu.

Meslektaşımız Dr Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Gerekçe mizahi bir dille yaptığı boykot paylaşımlarda suç unsuru olduğu iddiası. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Enes Özel'i derhal serbest bırakın. https://t.co/6SYINp7EMq — İstanbul Tabip Odası (@istabip) April 3, 2025

Türkiye Psikiyatri Derneği de yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Meslektaşımız Muhammed Enes Özel’in de içinde olduğu 16 kişinin gözaltına alındığını, ifadeleri ardından adliyeye sevk edileceklerini öğrendik. İnsanların anayasal hakları olan düşüncelerini ifade etmeleri ve bunu kamuoyu ile paylaşmaları suç değildir. En temel insan hak ve özgürlüklerinin bir suç kapsamına sokulmak istenmesi, istenildiğinde ifade vermeye gelebilecek insanların gece gözaltına alınarak özgürlüklerinin kısıtlanması, gözaltı işleminin bir baskı aracına dönüşmesi kabul edilemez. Meslektaşımız Muhammed Enes Özel dahil gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz!"