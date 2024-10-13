Doktor Ergün Demir anıldı

BirGün EGE

BirGün’ yazılarıyla katkı veren Doktor Ergün Demir’in ölümümün birinci yılında İzmir Tabip Odası’nda anıldı. Anmaya, ailesi meslektaşları ve yol arkadaşları katıldı.

Etkinlikte, Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adelet Basın Ödülleri ve Sağlıkta Dönüşümün Yarattığı Yıkım adlı sempozyum gerçekleşti.

Burada konuşan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel "Demir, mücadelenin sembolüydü. Ücretsiz sağlık hakkını savundu. Mesleki mücadele verdi. Sağlığın piyasalaşması üzerine yazılar yazdı.

Yaşamın olduğu her yerdeydi. Bugün burada onun adına bir etkinlik yaptık. Demir’i yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dr. Güray Kılıç ise "Ergün sağlık hakkı için mücadele etti. Yoksulların, ezilenlerin insanca yaşam sürmesi için çalıştı. Sağlık çalışanlarının sesi oldu. Teori ve pratiği hep bir arada götürdü" dedi. SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul da "Devrimci bir doktordu. Yaşamı özverisi ve coşkusu herkese örnek oldu. Ergün’ü anmanın en iyi yolu alanlarda mücadeleyi büyütmektir" dedi. Öte yandan SOL Parti Narlıdere İlçe Örgütü ve İzmir Dayanışma Kooperatifi, Malatyalılar Dernek Lokali’nde anma yaptı. Etkinlikte Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adelet Basın Ödülleri, Çiğdem Toker ve Now Tv’ye verildi. Ödül töreni sonrasında Dr. Güray Kılıç, Dr. İlker Belek, Dr. Türkan Günay, Dr. Bülent Kılıç Toplumsal Adelet Basın Ödülleri ve Sağlıkta Dönüşümün Yarattığı Yıkım başlıklı sempozyumu gerçekleştirildi.