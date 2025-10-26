Doktor krizi yaşanıyor

Maraş merkezli depremlerde yıkılan kentlerin başında gelen Hatay’da sağlık alanındaki sorunlar bitmiyor.

Salgın hastalıkların hâlâ görüldüğü kentte; barınma, temiz su, eğitim ve ulaşım gibi sorunlar da çözülebilmiş değil. Buna karşın hastanelerde kritik branşlarda uzman hekim bulunmuyor, hastaların takibi yapılamıyor.

Bu sorunların yaşandığı hastanelerden biri Samandağ Devlet Hastanesi. Hastanede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji uzmanı bulunmuyor. Ayrıca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile diş hekimleri de sık sık başka hastanelere çekiliyor. Reyhanlı ve Kırıkhan’daki devlet hastanelerinde ise nöroloji ve kardiyoloji uzmanı yok. Hekimler, Sağlık Bakanlığı’na seslenerek “Hastaların takipleri dahi yapılamıyor. Bakanlık acilen çözüm bulmalı” diyor.

HASTA TAKİBİ YETERSİZ

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, BirGün’e yaptığı açıklamada “Samandağ’daki hastanelerdeki eksik branşlardaki doktorlar zaman zaman geçici görevlerle geliyorlar. Mecburi hizmetleri biter bitmez gittiler. Hastalar özellikle hastanelere ulaşamadıkları için sorun yaşıyor. Ulaşım yetersiz. Özellikle rapor çıkarılması gereken nöroloji, kardiyoloji gibi branşlarda doktor olmaması hastaları buradan 30 kilometre uzaklıktaki eğitim ve araştırma hastanesine gitmek durumunda bıraktırıyor. Hem maddi açıdan hem de zaman açısından sorun oluyor. İş makinelerinin arasından geçerek hastanelere gitmeye çalışıyorlar. Zincirleme birçok sorun var” dedi.

Kırıkhan ve Reyhanlı devlet hastanelerinde de benzer problemler yaşandığına dikkat çeken Yılmaz şöyle devam etti: “Geçici görevlendirmelerle bu açık kapatılmaya çalışılıyor. Bu geçici görevlendirmeler haftanın ya da ayın tümünü kapsamıyor. Uzman hekimler belirli günlerde ve dönüşümlü geliyorlar. Bu da şu sorunu yaratıyor, hasta aynı yerde ilk gördüğü hekimi göremiyor. Bu da hasta takibi ve hastalar açısından sıkıntı.”

BAKANLIK ÇÖZÜM BULMALI

Sağlık Bakanlığı’na da çözüm bulunması yönünde seslenen Yılmaz “Burası cazip hale getirilmeli. Gelenler mecburi hizmeti biter bitmez il dışına tayin istiyor. İstifa edip giden de oluyor. Hala tozlu ve güvende olmayan ortamda yaşanıyor. Şehir merkezinde güvenle ailesiyle oturacakları bir yaşam alanları yok. Geldiklerinde Antakya’nın güvenli noktalarında kalıyorlar bu da gidiş geliş saatlerini 3-4 saate kadar çıkarabiliyor. Stres, yorgunluk ve hata alanı açıyor. Hem ruhsal hem de fiziksel açıdan yıpranıyorlar. Bunun da karşılığında burayı cazip kılacak bir şart oluşturulmayınca hekimler mecburi hizmetleri bitince gidiyor. Hatta bazı hekimler mecburi hizmet bölgesine gelmiş olmalarına rağmen alt bölge tayiniyle gidiyorlar. Yani buradan gitmek için Doğu’nun en ücra köşesine gitmeye razı oluyorlar. Bakanlığın Hatay’ı özellikli bölge ilan etmediği sürece bunun çözümü yok.”