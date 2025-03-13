Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi

Diyarbakır’da ilaç yazılma talebi reddedilen kişi, beyzbol sopasıyla doktora saldırı girişiminde bulundu. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, gittiği merkezde, doktordan kendisine ilaç yazmasını istedi. Talebi reddedilen kişi, iddiaya göre, doktora hakaret ederek, saldırmaya çalıştı.

Sağlık çalışanları ve bazı hastalar araya girerek saldırganı uzaklaştırdı. Saldırgan, aracından beyzbol sopası alarak geri döndü. Sağlık çalışanları merkezin kapısını kilitleyince içeri giremeyen şüpheli bölgeden uzaklaştı.