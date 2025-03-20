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Doktora darp sonrası iş bırakıldı

Sağlık
  • 20.03.2025 05:00
  • Giriş: 20.03.2025 05:00
  • Güncelleme: 20.03.2025 05:00
Kaynak: DHA
Doktora darp sonrası iş bırakıldı
Fotoğraf: DHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hasta yakınının saldırısına uğrayan Manavgat Devlet Hastanesi Ortopedi Kliniği doktoru Ali Volkan Kaya’nın görev yaptığı hastanede meslektaşları iş bıraktı.

Eylemde konuşan Başhekim Uzman Doktor Mehmet Deniz, "Failin cezalandırılması ve bu tür olayların tekrarlanmaması için bizzat olayın hukuki olarak takipçisi olacağız. Gecesini gündüzüne katarak, tek amacı hastaların derdine deva olmak olan kutsal meslek sahiplerine hiçbir sebep, şiddetin gerekçesi olmamalı" dedi.

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