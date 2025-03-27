Doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, ABD'de gözaltına alındı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.

Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 görevlinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü.

ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı.

Öztürk, ICE veri tabanında "gözaltında" olarak listelenmeye devam ederken ICE yetkililerinden gözaltına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN SOYKIRIMINI ELEŞTİREN YAZILAR YAZDI

Öztürk’ün, mart ayında Tufts Üniversitesi öğrenci gazetesinde yayımlanan ve üniversite yönetimini Filistin’de yaşananları ‘soykırım’ olarak tanımaya ve İsrail bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekmeye çağıran bir makalede birkaç yazar arasında yer aldığı belirtildi.

AVUKATI: ŞU ANA KADAR SUÇLAMA YAPILMADI

Türk öğrencinin avukatı Mahsa Khanbabai yaptığı yazılı açıklamada, "Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA'deki evinin yakınında gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.

Öztürk'ün nerede olduğunu bilmediğini ve kendisine ulaşamadığını kaydeden Khanbabai, müvekkili hakkında "şu ana kadar hiçbir suçlama yapılmadığını" vurguladı.

Ayrıca, Tufts Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği bildirildi.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, X hesabından ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Boston'da gözaltına alınan Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Öztürk'ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcünün AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesine uygun olmayan "faaliyetlerde" bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, "Rümeysa Öztürk, bu ülkede vizeyle bulunma ayrıcalığına sahip bir Türk vatandaşı ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisidir. DHS ve ICE soruşturmaları, Öztürk'ün, Amerikalıları öldürmekten zevk alan yabancı bir terör örgütü olan Hamas'ı desteklemek için faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, ABD tarafından verilen öğrenci vizesinin "bir hak değil, özel izin olduğu" kaydedilerek, Öztürk'ün yaptığı iddia edilen söz konusu faaliyetlerin bu vizenin "sonlandırılması için gerekçe" oluşturduğu belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İKTİDARA ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, İsrail’i, Filistin mezalimini ve bu mezalimi görmezden gelen üniversitesini eleştiren bir yazı kaleme aldığı için gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum" dedi.

İktidara çağrı yapan Özel, şunları söyledi: "Dünya gitgide, “Ben yaptım oldu” diyen liderlerin çılgınlıkları nedeniyle daha yaşanmaz hale geliyor. ABD’de sadece fikrini kaleme aldığı için gözaltına alınan Rümeysa da, iktidarın 19 Mart demokrasi darbesine barışçıl gösterilerle itiraz eden ve haksız hukuksuz, dayanaksız bir şekilde, vicdansızca tutuklanan Türkiye’deki yüzlerce öğrenci de aynı mağduriyeti yaşıyor. İktidarı hiç zaman kaybetmeden Rümeysa’nın serbest bırakılması ve eğitimine devamı için Trump yönetimi nezdinde girişimde bulunmaya, Türkiye’nin dört bir yanında, sadece demokrasi istedikleri için cezaevine gönderilen öğrencileri de derhal serbest bırakmaya çağırıyorum. Bu vicdansızlığa son verin!"

ABD'Lİ SENATÖR WARREN'DAN GÖZALTI TEPKİSİ

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasının, "medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği" olarak değerlendirdi.

Son zamanlarda üniversitelerde Filistin yanlısı göstericileri destekleyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini eleştiren Warren, "Trump yönetimi, yasal statüye sahip öğrencileri hedef alıyor ve insanları yasal süreç olmaksızın toplumlarından koparıyor" ifadelerine yer verdi.

Warren, bunun, "ABD Anayasasında belirtilen temel özgürlüklere karşı bir saldırı" olduğunu belirtti.