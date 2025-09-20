Doktora saldırı protesto edildi

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Artukbey Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Baran Şeşen’in bir hasta yakını tarafından darbedilmesini hekimler dün protesto etti. Saldırının gerçekleştiği sağlık merkezi önünde bir araya gelen Mardin Sağlık Platformu üyeleri, “Sağlıkta Şiddete Hayır” pankartı açarak, “Sağlıkta şiddet istemiyoruz” ve “Sağlıkta ticaret ölüm getirir” sloganları attı.

Mardin Tabip Odası yöneticisi Dr. Yavuz Adıbelli, 2003’ten beri Türkiye’de “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile piyasa odaklı sağlık politikalarının şiddeti daha çok artırdığını ifade ederek, “Ne yazık ki günümüzde şiddet, çalışma ortamlarımızdaki en büyük ve en yakıcı sorun olarak yerini almıştır. 2023 yılında yapılan bir ankete katılan 10 hekimden yaklaşık 9’unun çalışma hayatı boyunca hasta veya yakını tarafından en az bir defa şiddet gördüğü tespit edilmiştir. Şiddet görenlerin ise neredeyse 3’te 2’si beyaz kod veya yetkili mercilere bildirimde bulunmamıştır” dedi.

Sağlık emekçilerini koruyan ve etkin şekilde uygulanan yasalar olmadığı sürece sağlıkta şiddetin son bulmayacağını aktaran Adıbelli, “Sağlıkta şiddetle ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler alınmadan şiddet olayları son bulmaz. Derhal sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır” diye konuştu.