Doktora saldırıya tepki: Etkin ve uygulanan bir şiddet yasası talebi

Gaziemir Devlet Hastanesinde, kadın doktora yapılan saldırı nedeniyle İzmir Tabip Odası, Hekim Birliği Sendikası İzmir Şubesi ve Genel Sağlık İş Sendikası bugün Gaziemir Devlet Hastanesi Acil Servis önünde bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Hekim Birliği Sendikası İzmir Şube Başkanı Bahar Sarı Narğis, Genel Sağlık İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Akgül ve sağlık çalışanları katıldı.

Nuri Seha Yüksel, "Bu cezasızlık ortamında bu şiddet sarmalında uçuruma doğru sürükleniyoruz, saçlarımızdan tutulup yerlerde sürükleniyoruz. Biz buna itiraz ediyoruz. Annelerinin, babalarının saçının teline kurban olurken, o eğitimlerine destek olurken, emek verirken, yılları geçerken bir kendini bilmez vahşice o kıymetli saçlardan tutup yerinden koparıyor. Buna hiç kimsenin haddi yok! Buna izin veremeyiz. Biz hekimler olarak şifa dağıtarak hizmet ederken bu muameleyi kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddete son verilmesi için etkin ve uygulanan bir şiddet yasasını talep ediyoruz" dedi.

Hekim Birliği Sendikası İzmir Şube Başkanı Bahar Sarı Narğis, "Gencecik bir hekimi sadece görevini yapmaya çalışırken bir acil yeşil alan hastası ve yakınının darp etmesi, yerlerde sürüklemesinin nasıl bir gerekçesi olabilir? Halkımıza sesleniyoruz. Şiddetin gerekçesi olmaz, olamaz. Defalarca söylediğimiz, dile getirdiğimiz; acil hizmetleri ile bağdaşmayan yeşil alan tanımı sağlık sistemimizin yüz karasıdır. Beceriksiz politikaların getirdiği randevu sorunlarını, hasta yükünü, personel yetersizliğini, fiziksel olanakların yokluğunu acil servislere yükleyerek yeşil alan güzellemesi yaparak çözemezsiniz. Gece gündüz özveriyle çalışan acil Servis doktorları, hemşireleri, sağlık personelleri bu yükü taşımaz, taşıyamaz, taşımamalıdır! Acil servislerdeki sarı alan-kırmızı alan hastalarının yükü zaten bu kadar ağırken 24 saat poliklinik hizmeti sadece yetkililerin halka şirin gözükme çabasıdır. Oy kaybetmeme uğruna sonlandırılmayan bu düzen meslektaşlarımızın canına kastetmektedir. Sağlıkta şiddet en hassas noktamız. Uygulanan sağlık politikalarının da bu şiddet sarmalını tırmandırdığı çok açıktır" diye konuştu.

Narğis, "Ucuz popülist politikalarla sağlık sistemi yürütülemez. Bu sistemin tek ayağı hekimler ve sağlık çalışanları değildir; idareciler, müdürlük, bakanlık, hastalar, güvenlik personelleri ile tüm bileşenler sorumluluklarını yerine getirmelidir. Ancak maalesef bu sistemin tek sorumlusu hekimler ve sağlık personelleri olarak görülmektedir. Sağlık kuruluşlarında yeterli güvenlik önlemlerinin olmaması zaten kanayan yaramızdır. Adliyelere, AVM’lere kontrolle girilen ülkemizde maalesef hastanelere birçok saldırgan üzerlerinde suç aletleri ile girebilmektedir. Uyarılarımız ve tepkilerimiz sonucu bazı hastanelere Xray cihazı konmuş olsa da birçoğu çalışmamakta, çalışanlarda ise güvenlik görevlisinin arama yetkisi bulunmamaktadır. Yetkililerin artık kendine gelmesini, bir an önce şiddete karşı yeterli önlemler almasını umuyor ve bekliyoruz. Sevgili İrem arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını, vücudunda ve ruhundaki yaraları iyileştirebilmeyi diliyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.