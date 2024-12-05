Doktora 'Seni öldürürüm buradan çıkartmam' tehdidine kovuşturmaya yer yok kararı

Güngören'de doktora 'Seni öldürürüm buradan çıkartmam' tehdidine yönelik başlayan soruşturma kapsamında kovuşturmaya yer yok kararı verildi. Kovuşturma kararına yapılan itirazın reddine karar verildi.

İstanbul Güngören’de 9 Ağustos 2024’te bir S.Y. ve eşi kan tahlili yaptırmak üzere bebekleriyle birlikte Gevher Nesibe Aile Sağlığı Merkezi'ne geldi. Anne ve babanın kanları istendikten sonra doktor beraberlerindeki bebeğin kontrolünü yapmak için baktığında bebeğin aşısının olmadığını fark etti. Ardından ailenin aşı için ikna olmamasının ardından doktorun, aşı ret evrağının imzalanması gerektiğini belirtmesiyle birlikte bebeğin babası S.Y. tartışmaya başladı.

Baba S.Y. doktoru hedef alarak, 'Bir kan tahlili için geldik işi yokuşa sürmesen olmaz değil mi, bize cinnet geçirteceksin' diyerek elindeki evrağı fırlattı ve odadan çıktı. Ancak S.Y., doktora yönelik sözlü saldırısına kapının önünde de devam etti.

Bunun üzerine sağlık merkezinde 'beyaz kod' uyarısı verildi. Doktor kapısını kapatarak odasına girerken, daha sonra aile sağlığı merkezine gelen polis ekipleri babanın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM BURADAN ÇIKARTMAM"

Doktorun şikâyeti üzeri polis inceleme başlattı. Doktor O.N.Ç., şüpheli tarafından 'Seni öldürürüm buradan çıkartmam' şeklinde sözlerle tehdit edildiğini ifade ederek şikayetçi oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada "kovuşturmaya yer yok" kararı verildi.

Doktor karara itiraz etti. Savcılık, yapılan itirazın reddine karar verdi.