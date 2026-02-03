Doktorlar için yeşil pasaport gündeme geldi

Vize almadan dünyanın birçok ülkesini seyahat etme hakkı tanıyan ve kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaportun hekimlere de verilmesi gündeme geldi.

Meclis’e sunulan kanun teklifinde tabip odasına kayıtlı olan ve en az on beş yıl mesleki faaliyette bulunan hekimlere hususi damgalı pasaport verilmesi öngörüldü.

19 Aralık 2025’te Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi Komisyon’a sevk edildi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara tarafından sunulan teklifin özetinde, kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinde çalışan hekimlerin yanı sıra özel sektörde çalışan hekimler için de talep edildi.

Teklifin gerekçesinde şunlar denildi: “Hekimlerin; eğitim, konferans, sempozyum, kongre, proje ve benzeri bilimsel etkinlikler için yurtdışına gitmeleri, kendilerini geliştirmeleri, uluslararası bilimsel toplantılara katılmaları, dünyadaki çalışmaları yerinde gözlemlemeleri ve yeni araştırmaları takip etmeleri önemlidir. Yetkin kişilerden edinilen bilgileri Türkiye'deki meslektaşlarıyla paylaşmak ve ortak araştırma projelerine dahil olmak, hem hekimlerimiz hem de ülkemiz adına çok yararlı girişimlerdir. Özel sektörde çalışan hekimlerimizin bu tür faaliyetleri kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için yurt dışına hususi pasaport ile seyahat edebilmeleri elzemdir.

Bu Kanun Teklifi ile amaçlanan. Pasaport Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca kamu sektöründe görev yapanlarla aynı şartlan sağlayan özel sektör hekimleri arasındaki ayrımcılığı gidermektir. Teklif, bu gerekçeler çerçevesinde, Tabip Odası’na kayıtlı olup en az 15 yıl kıdemi bulunan hekimlere hususi damgalı pasaport verilmesi hükmünü getirmeyi amaçlamaktadır.”

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR?

Türkiye’de yeşil pasaport kullanabilen grup ve meslekler şöyle:

1. Devlet memurları ve kamu görevlileri

Kamu kurumlarında 1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışan devlet memurları ve benzeri kamu görevlileri.

Bu derecelerde görev yaparken emekli olanlar da haklarını korur.

2. Meclis ve hükümet üyeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri (milletvekilleri).

Eski bakanlar.

3. Belediye başkanları

Görevleri süresince büyükşehir, il veya ilçe belediye başkanları.

Derece kadro ile emekli olmuş eski belediye başkanları.

4. Sporcular

Devlet sporcusu statüsündeki sporcular (belirli şartlarla).

5. Belirli kamu bankası ve kurum çalışanları

Özelleştirilmeden önce yeşil pasaport hakkı olan kurumlarda çalışanlar (örneğin Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bankası vb.), belirli koşullarla.

6. İhracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri

Belirli ihracat hacmine ulaşan şirket sahipleri/ortakları/çalışanlarına kanunla yeşil pasaport hakkı tanınmıştır.

7. Avukatlar

Baroya en az 15 yıl kayıtlı avukatlar.