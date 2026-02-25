Doktorlar yeni sezon ne zaman? Doktorlar dizisi "Doktor: Başka Hayatta" uyarlamasıyla geri dönüyor!

Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Doktorlar dizisi, yeni projesiyle yeniden gündemde. NOW’un merakla beklenen dizisi Doktor: Başka Hayatta, yayınlanan afişiyle büyük ilgi gördü. İlk bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler ise “Doktorlar yeni sezon ne zaman?”, “Doktor: Başka Hayatta konusu ne?” ve “Oyuncuları kim?” sorularına yanıt arıyor. İşte yeni diziye dair tüm ayrıntılar…

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımını DASS Yapım’ın üstlendiği ve NOW ekranlarında yayınlanacak olan Doktor: Başka Hayatta dizisinin ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı.

Dizinin çok yakında izleyiciyle buluşacağı belirtilirken, net yayın tarihi resmi duyuruyla paylaşılacak. Bu nedenle “Doktorlar yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusunun kesin tarihi henüz belli değil.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA UYARLAMA MI?

Dizi, 2026 yılında 4. sezonuyla ekrana gelecek olan İtalyan yapımı DOC — Nelle tue mani dizisinden uyarlandı.

Uyarlama senaryosuyla Türkiye izleyicisine sunulacak yapım, güçlü dramatik yapısı ve karakter odaklı hikayesiyle dikkat çekiyor.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA KONUSU NE?

“Hafızanın sustuğu yerde vicdanın, sezgilerin ve insan olmanın sorumluluğunun konuştuğu” bir hikâye sunan dizi; kimlik, kader ve yeniden başlama ihtimali üzerine kurulu güçlü bir anlatımla ekrana geliyor.

Hikâyenin Merkezinde Kim Var?

Geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamadan hayata dönen Prof. Dr. İnan Kural, kendisini tamamen yabancısı olduğu bir dünyanın içinde bulur.

Geçmişi sis perdesinin ardındadır. Tanımadığı ilişkiler, cevapsız sorular ve yarım kalmış hayatlar arasında yeni bir başlangıç yapmak zorundadır.

Kim olduğunu hatırlamasa da kim olacağına karar verme cesareti onun elindedir. Bu süreç, İnan Kural’ı hem mesleğiyle yeniden yüzleşmeye hem de geçmişinin karanlıkta kalan parçalarını aramaya sürükler.

Dizi Neyi Anlatıyor?

12 yılın kayıp hafızası

Geçmiş ile bugün arasındaki çatışma

Kimlik arayışı ve yeniden doğuş

Zamanın insan hayatındaki etkisi

Tanıtımda yer alan çarpıcı sahneler, 12 yıl önce yaşanan duyguların ve kurulan ilişkilerin bugüne nasıl yansıdığını sorgulatan atmosferiyle dikkat çekiyor.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde güçlü isimler yer alıyor:

İbrahim Çelikkol

Sıla Türkoğlu

Şebnem Hassanisoughi

Bertan Asllani

Geniş Oyuncu Kadrosu

Yapımın dikkat çeken geniş kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:

Güven Murat Akpınar

Ferit Aktuğ

Eylül Tumbar

Yasemin Yazıcı

Berk Özgür

Esra Akkaya

Merve Bulut

Aysun Demir

Özge Oneill Sarımola

Mert Yavuzcan

İhsan İlhan

Güçlü oyuncu kadrosu, dizinin sezonun iddialı yapımlarından biri olacağına işaret ediyor.

DOKTORLAR YENİ SEZON HEYECANI

Doktor temalı diziler her dönem izleyicinin ilgisini çekerken, hafıza kaybı ve kimlik arayışı gibi dramatik unsurlar hikâyeyi daha da derinleştiriyor. “Doktorlar yeni sezon ne zaman?” sorusu bu nedenle sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

NOW ekranlarında yayınlanacak olan bu yeni uyarlama, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Doktor: Başka Hayatta ne zaman başlıyor?

Dizinin ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Çok yakında NOW ekranlarında yayınlanacak.

Doktor: Başka Hayatta uyarlama mı?

Evet. İtalyan dizisi DOC — Nelle tue mani’den uyarlanmıştır.

Doktor: Başka Hayatta konusu ne?

Hafızasını kaybeden bir profesör doktorun, geçmişini hatırlamadan hayatını yeniden kurma mücadelesini konu alır.

Başrolde kimler var?

İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani başrolleri paylaşmaktadır.

Dizi hangi kanalda yayınlanacak?

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.