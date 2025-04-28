Doktorlardan 'Sırrı Süreyya Önder' açıklaması: "Beyin ölümü bulguları şu an yok"

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası salı (15 Nisan) gecesi hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Önder'in 13 gündür tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden son durumuna ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Hastaneden saat 10:00'da yapılan açıklamada, Önder'in reflekslerinin azaldığı ve beyin ödeminin devam ettiği kaydedildi.

"REFLEKSLERİ AZALMIŞ, BEYİN ÖDEMİ DEVAM ETMEKTEDİR"

"Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. Gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz."

"BEYİN ÖLÜMÜ BULGULARI ŞU AN YOK"

Doktorlar tarafından saat 13:00'te yapılan detaylı basın açıklamasında, nörolojik problemin ön plana çıktığı söylendi.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Çaylan Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sırrı Süreyya Önder için nörolojik açıdan içinde bulunduğumuz tablo giderek bozulmaya başlamıştır. Başka bi kırılma noktasındayız. Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Beyin kan akımı da mevcuttur. Hayati tehlikesi giderek artıyor. Sabırla bekleyeceğiz, sizden de sabır diliyoruz."

"8 GÜN ÖNCE UYUTUCU İLAÇLAR KESİLDİ"

Ardından konuşan Nörolog Prof. Dr. Yasef Özsarfati, "Hastanın beyin ödemi var, beyi şişmiş durumda. Zaman bildirmek mümkün değil, çok temkinli ve iyimserlik içinde olmak lazım. Daha iyiye gittiğini söylememiz çok zor. Beyin ölümü bulguları şu an yok" dedi.

Operasyonu yöneten Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Zaman bildirmek mümkün değil. Çok temkinli iyimserlik içinde olmak gerekir. Beyin ölümü bulguları şu anda yok. Bunu ancak zaman içinde cevaplandırabiliriz. Bu ilerleme olmadı, kalp olarak da belli bir seviyeye geldik. ECMO desteğine muhtacız. Bu desteği kessek kalp vücuda yetecek seviyede değil. Nörolojik tablo akciğerleri etkiledi. Geçen hafta içinde bir kanamamız vardı o da durdu. Akciğerin etkilendi ama ECMO akciğerin, kalbin yerini tutuyor zaten. Bu hasta ile ilgili ne nörolojik, ne kalbi ne de akciğeri ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. En çok korktuklarımızdan biri enfeksiyon. Şu an bir parametremiz yok, bir üreme yok. İlerisi ile ilgili bir şey söyleyemeyebiliriz ama yoğun olarak tedaviye devam ediyoruz. Uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden 8 gün geçti. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz ilk andan itibaren" dedi.