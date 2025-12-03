Doktorların e-imza cihazlarını çalıp reçeteli ilaç temin ettikleri gerekçesiyle yargılanan 3 sanık tahliye edildi

İzmir merkezli 4 ilde doktorların e-imza cihazlarını çalıp yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları temin ederek piyasaya sürdükleri iddiasıyla haklarında 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 11'i tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini talep etti, avukatlar da savunmalarını yaptı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, O.İ'nin tahliyesini, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme başkanı, sanıklardan K.G, M.H. ve O.İ'nin tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İzmir merkezli 4 ilde doktorların e-imzalarını çalıp yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları temin ederek piyasaya süren şüphelilere yönelik 2023 yılı Kasım ayında İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda toplam 47 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanmış, daha sonra 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve bilişim sistemine izinsiz girme" suçlarından 16 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İddianame, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.