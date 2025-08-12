Doktorların e-imzasıyla onlarca ilaç yazan bir personel gözaltına alındı

Kırıkkale’de kamu hastanesinde görevli bir personelin, doktorların kullanıcı hesaplarını kullanarak yeşil reçeteye tabi sentetik ecza yazdığı ortaya çıktı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli M.T.C. isimli kamu personelinin, aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 yurttaş adına bin 998 adet (37 kutu) sentetik ecza reçetesi yazdığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan hastane çalışanı M.T.C. hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.