Doktoru açıkladı: Biden, Covid-19 semptomlarından neredeyse tamamen kurtuldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru, Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını açıkladı.

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Biden'ın doktoru, Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını açıkladı. Doktor Kevin O'Connor, Biden'ın nabzının, kan basıncının, solunum hızının ve ateşinin tamamen normal olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

En son 18 Temmuz'da Covid-19'a yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022'de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise yine testi pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.

ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, dün, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Biden, "Her ne kadar yeniden seçilme niyetim olsa da, geri çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum. Kararım hakkında milletle daha ayrıntılı olarak konuşacağım. Şimdilik, yeniden seçilmemi görmek için çok çalışan herkese en derin şükranlarımı sunmama izin verin" demişti.