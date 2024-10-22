Doktoru, Fethullah Gülen’in ölüm nedenini açıkladı

1999 yılından bu yana ABD Pensilvanya’da yaşayan Fethullahçı yapılanmanın (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in ölüm nedenine ilişkin doktoru açıklama yaptı.

Gülen, St. Luke's Hastanesi’nin Monroe kampüsündeki 251 numaralı odada ölmüştü. Ölüm haberi, örgüte yakın yayın organları tarafından duyurulmuştu. 83 yaşındaki Gülen’in ölüm nedeni ise ilk anda açıklanmamıştı.

Doktoru Douglas Degler, Fethullah Gülen’in ölüm nedenine ilişkin videolu açıklama yaptı.

Gülen’in hastanede 4 gün kaldığını belirten Degler, "Kendisinin doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20'de öldüğünü bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak farklı branşlardan uzman bir ekip tarafından tedavi ediliyordu” ifadelerini kullandı.

FETÖ liderinin uzun süredir demans hastası olduğu ve kendi başına yürüyemediği biliniyordu. Gülen’in insanları tanıyamadığı da sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar arasındaydı.

EKREM DUMANLI ÖLÜM ANINI ANLATTI

Öte yandan Fethullahçı yapının tepe yöneticilerinden ve kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, Fethullah Gülen’in ölüm anına ilişkin bilgiler paylaştı.

Dumanlı’nın aktardığına göre, yanındaki kişilerden biri Gülen’e “Biraz yürümemiz lazım” dedi. Gülen ise “Ben kendim yürüyeyim” karşılığını verdi fakat ayağa kalktıktan bir müddet sonra oturdu ve öldü.