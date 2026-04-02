Doktoru hedef göstermişlerdi: Osman Gökçek tazminat ödeyecek

İstanbul Tabip Odası, İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve Beyaz TV hakkında 40 bin lira manevi tazminat cezası verdiğini açıkladı.

Oda'dan yapılan açıklamada hukuk bürosu aracılığı ile Gökçek ve Beyaz TV aleyhine tazminat davası açtıkları anımsatıldı.

"HEDEF HALİNE GETİRMİŞLERDİ"

Açıklamada davanın gerekçesine ilişkin şunlar denildi:

"2022-2024 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, “Yenidoğan Davası" olarak bilinen dava sebebiyle kapatılan hastanelerden birinde çalışması bahane edilerek, hiçbir dahli bulunmadığı bu olayla sanki ilgiliymiş gibi bir algı oluşturulmuş, sosyal medya ve kamuoyunda hedef haline getirilmişti.

Televizyon programı ve sosyal medya paylaşımı ile bu haksız ithamı ortaya atan AKP Milletvekili Osman Gökçek ve Beyaz TV aleyhinde, hukuk büromuzca manevi tazminat davası açılmıştı."

40 BİN LİRA TAZMİNAT

Yapılan açıklamada, İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin söz konusu dava kararına yer verildi. Buna göre Beyaz TV ve Osman Gökçek, 40 bin lira manevi tazminata hükmedildi.

Açıklamada ayrıca, Dr. Cegerğun Polat’ın tazminat tutarını tıp öğrencileri için oluşturulan burs fonuna bağışlayacağı bilgisine de yer verildi.