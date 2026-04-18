Doku ailesinin avukatı, gizli tanık ifadesini aktardı: "Gülistan, uyuşturucu kullanmayı reddettiği için öldürüldü"

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken soruşturma kapsamında şu ana kadar 8 kişi tutuklandı.

Soruşturmanın seyrine ilişkin Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'e konuştu.

Çimen, Zeinal Abarakov’un telefonlarının bulunamadığını ve Gülistan’ın kaybolduğu 5 Ocak 2020’den 58 gün sonra Zeinal’ın telefonlarına el konulduğunu ifade etti.

"VALİ SONEL’DEN KORKUYORLAR"

Bu nedenle itiraz ettiklerini ve dosyanın Ulusal Kriminal Büro’ya gittiğini belirten Çimen, şunları söyledi:

“Umut Altaş’ın babası Celal Altaş’ın ifadesini gördünüz mü? Altaş da korkuyor, tehdit edildiğini söylüyor. Onun yanında gerçekleşmiş eylem. Hepsi birlikte iştirak halinde işliyorlar suçu. Valinin oğlu olduğu net bir şekilde ortada. Celal Ataş ifadesinde, ‘Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ‘ben bu silahla birisini vurdum’ demişti’ sözlerini bizzat oğlumdan duydum’… diyor. Burada kilit isim dönemin Valisi Tuncay Sonel. Kısmen itiraflar var ve Vali Sonel’den korkuyorlar."

"GÜLİSTAN KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLÜYOR"

Avukat Çimen, bir gizli tanık ifadesinden de bahsetti ve bu ifadeye göre Doku'nun uyuşturucu kullanmayı reddettiği için öldürüldüğünün söylendiğini aktardı:

“Biliyorsunuz gizli tanık da anlatıyor. Tunceli Gençlik Merkezi’nde uyuşturucu partileri düzenliyorlar, Gülistan’ı zorluyorlar. Gülistan kabul etmiyor. Burası çok önemli. Gülistan kabul etmediği için öldürülüyor. Dövüyorlar, hastanelik oluyor. Direniyor. Yanında diğer kız arkadaşı da var. Ona bir şey olmuyor."

Avukat Çimen, "O kız arkadaşının ifadesi var mı?" şeklindeki soruyu ise "Onun yok. Onu da çıkaracağız. Soruşturma dışı şu anda" şeklinde yanıtladı.