Doku Derneği: Ülkemiz son 50 yılda Marmara Denizi kadar bir sulak alanı kaybetti

Doku Derneği, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'ne dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Türkiye'nin son 50 yılda Marmara Denizi büyüklüğünde sulak alan kaybettiğine dikkat çekildi.

"2 Şubat kutlama değil, kaybettiğimiz sulak alanlardan ders alma, kalanlar için ise, nasıl kurtarırız diye hesap yapma günüdür" denilen açıklamada Ergene'nin yok edilmesine dikkat çekildi.

Açıklamada "Ergene kurtulacaksa kurtarmaya önce kaynaklarından başlanmalı. Ergene kaynaklarının bulunduğu Istrancalarda yüzlerce taş ocağı, binlerce RES var" denildi.

Doku Derneği'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

2 Şubat 1971 yılında imzaya açılan Sulak Alanların Korunması Sözleşmesini ülkemiz, 17 Mayıs 1994 tarihinde imzaladı.

2 Şubat kutlama değil, kaybettiğimiz sulak alanlardan ders alma, kalanlar için ise, nasıl kurtarırız diye hesap yapma günüdür. Ülkemiz de son 50 yılda Marmara Denizi kadar bir sulak alanı kaybetti. Hani doğada her canlının yaşama hakkı vardı? Yaklaşık 40 yıldır, günlük çıkarlar uğruna milyonlarca canı yok ettik. Bölgemizde ki en çarpıcı örnek Ergene’dir.

Yaşı yarım asrı devirenler, doğaya çıktıklarında ‘bizim zamanımızda şurada pınar, şurada kaynak vardı, pırıl pırıl su akardı’ diye söze başlarlar.

Ergene de tutulan yayın ve sazan balıklarını anlatırlar. Yüzmeyi orada öğrendik derler. Peki şimdi neden balık yok? Neden yüzemiyorsunuz dediğinizde. Verilen cevap ‘çok kirli’, ‘Çok kötü kokuyor.’ Çünkü Ergene’den su değil, sıvı akıyor.

İyi de, temiz olan su ve içinde ki yaşam neden yok oldu? Kim yok etti? Asıl sorun da burada.Ergene yok edilirken, herkes temizlenecek diyor. Ergene kurtulacaksa kurtarmaya önce kaynaklarından başlanmalı. Ergene kaynaklarının bulunduğu Istrancalarda yüzlerce taş ocağı, binlerce RES var.

"BİZLER SADECE YAŞAMI SAVUNUYORUZ"

Ergene kaynakları mutlak koruma altına alınmadan yapılan her yatırım beyhudedir. Planlama doğru olmalı. Bilimsel olmalı.

Doğal varlıkların yok olmasında ki en büyük etken yanlış planlamalar ve bu planları yapanlar ve onaylayanlardır. Yanlış planlara dava açınca da 'Bunlar her şeye karşı çıkıyor' hemen bir uyduruk yafta takıyorlar. Yatırım düşmanı, bölücü, marjinal guruplar vb. diyorlar. Bizler sadece yaşamı savunuyoruz. Yaşam için de milyonlarca yıldır, yaşam kaynağı olan doğal varlıklarımızı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir Dünya bırakma derdindeyiz.

Dünyanın en önemli sulak alanlarından İğneada Longozu’nun 2012 Yılında RAMSAR kapsamına alınacağı ilan edilmiş, ancak daha sonra İğneada unutulmuş, yok sayılmış ve yok sayılmaya devam etmektedir. 2012 den sonra, Termik, Nükleer, Liman ve barajlar ile gündeme gelmektedir. İğneada RAMSAR kapsamına alınmalı, tüm Dünyaya tanıtılmalıdır. Çünkü, Dünya’da Amazon ve Afrika Kongo’sundan sonra bu ölçekte en büyük subasar(longoz) ormanı, ülkemizde, ilimizde İğneada beldemizdedir.

İğneada bölgesinde Küresel Çevre Fonu ve AB katkılarıyla Milyon dolarlık projeler yapıldı. Hazırlanan dosyalar UNESCO ya sunulacaktı. Sunulmadı. Yıllardır sunulmuyor. Sorduk, Neyi bekliyoruz? Cevap ‘Proje sahasının biyosfer alan olarak kabul edilmesine yönelik bir Biyosfer Alan Adaylık Dosyası hazırlanmış ancak UNESCO MAB Komisyonuna sunulmamıştır’ deniyor.

Gerekçe ne? Ülkemizin koruma değeri olan sahalarının etkin korunması yönetimi gereken etki ve yetkiyi sağladığından UNESCO’ya sunup Biyosfer Rezervi statüsü verilmesine gerek duyulmamış.

Buna gerek duyulmadığı için Istrancaların her tarafı paramparça oldu. 1/3 BG de olan Istrancalar bir bütün olarak korunurken, Bizim 2/3 Istrancalar talan ediliyor.

"TRAKYA'DA SU BİTTİ"

İğneada longoz ormanları için de verilen cevaplarda RAMSAR kapsamına alınma çalışması devam ediyormuş. Yıllar geçti. Geçmeye devam ediyor. Yok edildikten sonra, Ergene misali nasıl temizleriz, nasıl kurtarırız için milyonlar harcamak gerekiyor. Aslında korumanın maliyeti sıfır. Hiçbir şey yapma. Doğayı kendi haline bırak.

Turizm bölge planı, Doğa Turizm Master Plan, Biyosfer Rezev Alan projesi, İğneada longoz Ramsar projesi akıbeti? Bilmiyoruz. Şimdi bir daha sormak gerekiyor. O halde bu projeler kapsamında ki dosyalar neden hazırlandı? Neden sunulmuyor?

Trakya’da su bitti. Trakya topraklarında Çorlu ve Malkara’da obruklar oluşmaya başladı. Su, bulunduğu havzaya ve oradaki canlılara aittir. Doğal bir varlıktır, su, tüm canlılar için yaşamın temel koşuludur. Yerin altında da, Üstünde de Su kalmadı. Su bitti. Söz bitti. Tuz koktu. Trakya sözün bittiği yer değil, Suyun bittiği yer."