Doku dosyası aydınlatılsın

Haber Merkezi

Dersim Barosu yaptığı yazılı açıklama ile Gülistan Doku dosyasının aydınlatılması için sorular yöneltti.

Dersim Barosu, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken 5 Ocak 2020'de şüpheli bir şekilde kaybolan Gülistan Doku’ya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada aradan geçen 6 yıla rağmen birçok kritik delilin hâlâ açıklanmadığı kaydedildi.

Yetkililerin, olayın ardından “intihar” iddiasını öne sürdüğünü ancak Gülistan’ın psikolojik sorun yaşadığına dair hiçbir bulgu bulunamadığı hatırlatılan açıklamada “Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, artık bu sessizliğe son vermeli. Türkiye, Gülistan Doku’ya ne olduğunu öğrenmek zorunda. Gerçek açıklanmadıkça, hiçbirimiz tam olarak özgür değiliz” diye kaydedildi.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Davanın takipçisi olacaklarını kaydeden Dersim Barosu, Gülistan Doku'nun faillerinin en kısa sürede yargı önüne çıkarılması talebiyle dava ile ilgili cevaplanması gereken soruları şu şekilde sıraladı:

• “Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 gününe ait Tunceli Emniyet Müdürlüğü mobese kameralarının yalnızca bir tanesinin görüntüsünün paylaşılmasının gerekçesi nedir? Kayıp olduğu iddia edilen diğer 3 kameranın akıbeti nedir?

• Emniyet yetkililerince ‘bozuk’ olduğu iddia edilen kamera sistemleri hakkında herhangi bir teknik rapor hazırlanmış mıdır? Hazırlandıysa kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

• Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün olay yerinde 4 kez geçtiği tespit edilen ve üst düzey bir kamu görevlisine ait olduğu iddia edilen siyah camlı lüks aracın neden bu zamana kadar soruşturmaya dahil edilmediği açıklanacak mıdır?

• Söz konusu araçla ilgili olarak Tunceli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi tarafından hazırlanan raporun Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği ve aracın sahibinin tespit edildiği doğru mudur?

• Araçta bulunan 17 yaşındaki şahsın ifadesi alınmış mıdır?

• Gülistan Doku’nun kaybolduğu güne dair Valilik önünden başlayarak yürüdüğü güzergâhta bulunan iş yerlerine ait kamera kayıtları ve güvenlik sistemleri neden dosyaya dahil edilmemiştir? Bu görüntülerin toplanması yönünde resmi bir işlem yapılmış mıdır?

• Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün sabah kaldığı öğretmeninin evinden çıktıktan sonra görüldüğü kafe çevresindeki kamera kayıtlarının aradan geçen süreye rağmen hâlâ bulunamamış olması, delil karartma ihtimali çerçevesinde incelenmekte midir?

• Bugüne dek dosyada görev yapan 3 Cumhuriyet Başsavcısından ikisinin, Emniyet’ten görüntü temin edemediği iddiaları doğru mudur? Bu duruma ilişkin herhangi bir adli veya idari işlem yapılmış mıdır?

• 5 Ocak 2025 tarihinden bu yana basında yer alan bilgiler doğrultusunda, soruşturmada hangi aşamaya gelinmiştir? Kamuoyunun yaklaşık 10 aydır bilgilendirilmemesinin gerekçesi nedir?

• Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Rojin Kabaiş dosyasında önemli gelişmeler elde ettiği kamuoyu ile paylaşılmıştır, Gülistan Doku dosyasında da kamuoyuyla paylaşılacak bir gelişme olmuş mudur, yakın tarihte bilgilerin paylaşılacağı basın tarafından belirtilmesine rağmen, önemli gelişmeler niçin bu zamana kadar paylaşılmamıştır?”