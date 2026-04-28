Doku dosyasında çember genişliyor

Dersim'de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü süreçte dosya genişlerken, dönemin bazı kamu görevlileri ve emniyet yetkililerinin de ifadeye çağrılması dikkat çekti.

Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı. Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dün de eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şu an Yalova Emniyet Müdürü olan Delen'in, Erzurum'a gittiği ve adliyede ifade vermeye başladığı öğrenildi. Tunceli'de 2019-2021 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen, 23 Ocak 2026'da Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması dosyasında ayrıca hastane kayıtlarının silindiği iddiaları da yer aldı. "Delilleri yok etme ve gizleme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem çalışanları Burçin Y. ve Yücel E.’nin adliyeye sevk edildi. Öte yandan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi. Soruşturmada dijital kayıtların yok edildiğine dair iddialar, dosyanın en kritik başlıklarından biri olarak değerlendirildi.

KRİTİK TELEFON SİNYALİ

Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sabah gazetesine konuşan Cansu, göreve başladığında dosyanın 7 klasörden oluştuğunu, bugün ise 14 klasöre ulaştığını söyledi. Cansu ayrıca, Ankara’dan elde edilen telefon sinyalinin soruşturmanın yönünü belirleyen en önemli verilerden biri olduğunu ifade etti