Doku dosyasında örtbas iddiası

HABER MERKEZİ

5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybına ilişkin soruşturma örtbas iddiaları ile gündemde.

Gülistan Doku’nun Dersim’de kaybolmasının üzerinden altı yıl geçti. Munzur Üniversitesi öğrencisi olan 21 yaşındaki genç kadının akıbeti hâlâ netleşmezken aile ve avukatlarının yürüttüğü mücadele dosyanın kapanmasını engelledi.

Kadın örgütlerinin ve kamuoyunun ısrarlı takibi de soruşturmanın gündemde kalmasında etkili oldu. Dosyada baş şüpheli olarak adı geçen Zainal Abakarov’un yanı sıra başka isimlerin de soruşturmada yer aldığı belirtiliyor. Ailenin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın ilk aşamalarında ciddi ihmaller ve örtbas girişimleri yaşandığını öne sürdü.

Yeni Yaşam Gazetesi’nden Nesli Şahiner’e konuşan Avukat Ali Çimen’in anlattıklarına göre; Doku’nun kaybolmasından bir gün önce bir yurttaşın gece saatlerinde bir erkeğin bir kadını zorla araca bindirdiğini ihbar etti. Olay yerine giden polislerin, şüphelinin asayiş büroda görevli polis babasını aradığı; nöbetçi savcıya bilgi verilmediği iddia edildi. Çimen, ısrarlı takibin şikâyete bağlı bir suç olmadığını vurgulayarak, bu aşamada hukuki sürecin işletilmediğini savundu ve bunu “dosyadaki ilk örtbas” olarak nitelendirdi.

Son bir yıldır dosyada gizlilik kararı bulunduğunu belirten Çimen, geçmişte “yeterince arama yapıldı, bulunamadı” yaklaşımıyla dosyanın kapatılmak istendiğini; aile, kadın örgütleri ve basının takibi sayesinde bunun önüne geçildiğini dile getirdi.

‘DELİLLER ORTAYA ÇIKTI’

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’nun sosyal medya paylaşımlarında dönemin valisi Tuncay Sonel ve ailesine yönelik suçlamalar yer aldı. Avukat Çimen, gizlilik kararı nedeniyle isim vermekten kaçınarak, “üst düzey bir kamu görevlisinin dosyada örtbas yönünde eylemleri olduğuna dair deliller bulunduğunu” öne sürdü. Dosyaya çeşitli dönemlerde ihbar mektupları ulaştığı; bazı ihbarların üst düzey kamu görevlileri ve aile fertlerini işaret ettiği belirtildi. Baş şüphelinin annesinin CİMER’e yazdığı ve oğlunun yurt dışına çıkarılmasına ilişkin talepte bulunduğu bir dilekçede de benzer isimlerin geçtiği iddia edildi.