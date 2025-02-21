Dokunan yanıyor!

BirGün, 5 Haziran 2024’te “Halkbank’tan mafyaya kredi” başlıklı manşetiyle çıktı. Timur Soykan imzalı habere, sadece birkaç saat içinde erişim engeli getirildi ve içerikten çıkarma kararı verildi. Tamamen belgeli olan ve MASAK raporuna dayanan haber internetten silindi. Ancak yaşananların bununla sınır kalmadığı anlaşıldı.

BirGün’ün manşeti, aynı gün gazetenin sosyal medya hesabından da “Bugünün BirGün’ü” ifadeleriyle paylaşıldı. Birçok yurttaş gibi 58 yaşındaki Yalçın Sevimli isimli bir emekli yurttaş da gazetenin manşetini alıntılayarak, “Demek ki halkın değil, mafyanın bankasıymış...” yorumuyla yeniden paylaştı.

CEZA DAVASI AÇILDI

Halkbank bu paylaşım nedeniyle Yalçın Sevimli’den şikâyetçi oldu. 6 Ocak 2025’te polis merkezinde Sevimli’nin ifadesi alındı. Sevimli, “Haberi kaynağı ile paylaştım” dedi ve “haberi yazanın da yayımlayanın da belli olduğunu, ortada bir suç olmadığını” vurguladı.

30 Ocak 2025’te ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalçın Sevimli hakkında iddianame hazırladı ve “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na aykırılık” suçunu işlediği öne sürüldü.

17 KİŞİYE ŞİKÂYET

İddianamede, Halkbank’ın 17 kişi hakkında “Bankaya yönelik gerçeğe aykırı ve manipülatif paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu” belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Şüphelinin sosyal medya hesabından ‘Demek ki halkın değil, mafyanın bankasıymış...’ şeklinde paylaşımda bulunarak Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nin itibarını zedelemek suretiyle üzerine atılı 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda düzenlenen ‘İtibarın Zedelenmesi’ suçunu işlediği hususunda hakkında kamu davası açmak için yeterli şüphenin hasıl olduğu anlaşıldığından; şüphelinin cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.”

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‘ÇİFTÇİNİN ANASI AĞLIYOR’ SÖZÜNE DAVA

Toplumsal desteğini kaybeden iktidara en ufak bir eleştiri de yargı sopası devreye sokuluyor. Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Akhisar Köyü’nde çiftçilik yapan Sinan Çiftçi hakkında "Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici beyanlarda bulunarak saldırılarda bulunduğu’’ iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede Çiftçi’nin geçen sene Anka’ya verdiği röportaj gerekçe gösterildi. Çiftçi verdiği röportajda ürünlerinin tarlada kaldığını belirterek "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" ifadesini kullanmıştı. Hakkında yöneltilen suçlamaya ilişkin de konuşan Çiftçi, "Siyasi parti liderleri, gazeteciler içeride. Kim konuşuyorsa, kim eleştiriyorsa içeride. Benim suçum ne?" dedi.