Dokunduğu yer kuruyup soldu

AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine aylar kala “Buhara Gençlik Kafe” isimli bir kafenin açılışını yaptı. Kafeterya, 23 Kasım 2023’te Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Bilal Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, “Bu mekanın maksadı gençlerin bir araya gelerek önemli mesajları ve güzel ahlakı hatırlayacakları çalışmaların parçası olarak bunların konuşulduğu meclislerde bulunması. Kitaplardan istifade etsinler. Buhara ismi de çok güzel. Bu isimlerle, mesajlarla Rabbim hayatımızı geçirmeyi nasip etsin. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

ÖVGÜLER DİZMİŞLERDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada da “Alleben Göleti’nin kenarında bulunan kafe, modern ve yenilikçi dekorasyonu, tarihi, kültürel değerleri yansıtan objeleriyle ziyaretçilerini medeniyet yolculuğuna çıkaracak. Buhara Gençlik Kafe'nin bahçesindeki havuz başında gençlerin sosyal, kültürel eğitimlerini destekleyecek konferanslar, yazar, akademisyen, kanaat önderleriyle söyleşiler ve eğlence dolu etkinliklerle yapılacak, ikramlar sunulacak” ifadeleri yer aldı.

723 BİN TL’LİK MOBİLYA

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, kafenin sadece mobilyaları için 723 bin TL’lik harcamaya imza atıldı. Yerel seçimlerin ardından da Buhara Kafe kapatılıp kaderine terk edildi. Hatta kafenin masa sandalyeleri de taşındı.

‘ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN…’

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yerel seçimlere aylar kala büyük bir gösterişle açtığı Buhara Gençlik Kafe aylardır kaderine terk edilmiş durumda. Her ne kadar tadilat yapıldığı iddia edilse de içerdeki eşyalar boşaltılmış durumda. Yapılan bir yer, seçimde yöneticileri el değiştirince farklı bir projeye çevrilirse bunu anlarım. Ama seçimden önce de Fatma Şahin Büyükşehir Belediye başkanıydı, şimdi de başkan. Demek ki seçimden önce göz boyamak, yukarıdakilere şirin gözükmek için bu tarz yerleri açıyorlar” dedi.

“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden birisi ve yıllardır tefecilerin eline düşmüş gibi faiz ödüyor” diyen Kalkan sözlerini şöyle tamamladı: “Bu durumun sebeplerini, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin her yanlış işinde bir kez daha görüyoruz. Bu kafenin durumunu ilerleyen süreçlerde de takip etmeye devam edeceğiz. Burası yeniden eski haline mi kavuşacak, yoksa birilerine mi verilecek önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.”