Dokunulmayan kurslar can alıyor

Sayıları hızla artan ve denetimden uzak olan kuran kurslarında birçok öğrenci can verdi. Son olarak Rize’de kuran kursu öğrencisi iki çocuk, boğularak yaşamını yitirdi. CHP'li Ocaklı "Milli Eğitim Bakanı sorumludur" dedi.

Haber Merkezi

AKP eğitim sistemini yapboz tahtasına çevirdi. Laik ve bilimsel eğitim bir kenara bırakılırken, okullar ve öğrenciler, tarikatlara teslim edildi. ÇEDES benzeri protokollerle imamlar okullara girdi. Kuran kursları ülkenin her yerinde denetimden uzak bir şekilde çoğaldı. Bunun sonucu olarak öğrenciler ihmallere kurban gidiyor.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Tulunoğlu Dursun Efendi Bölge Yatılı Kuran Kursu öğrencisi olan 6 çocuk önceki gün Fırtına Vadisi'ndeki yapay gölde akıntıya kapıldı. Yüzme bilmedikleri öğrenilen öğrenciden ikisi boğuldu. Ardeşen Kaymakamlığı, olayla ilgili bir kişinin gözaltında olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan kişinin kuran kursu hocası olduğu öğrenildi. Olay sonrasında akıntıya kapılan öğrencileri kurtarmak için suya giren kurs hocasının da boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedilen açıklamada, ekipler tarafından kurtarılan beş kişiden ikisinin yoğun bakıma kaldırıldığı, iki kişinin ise öldüğü aktarıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SORUMLUDUR

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı olaydan Milli Eğitim Bakanı’nı sorumlu tuttu. Ocaklı, "Bu çocukların güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak hem okulun kendisinin hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Bu çocukların ölümünden Milli Eğitim Bakanı sorumludur. Milli Eğitim Bakanı bu dinci kuran kurslarına bunları verirken olacaklara dair herhangi bir tedbir almadığı için sorumludur. Milli Eğitim Bakanı burada istifa etmelidir. Çocuklar bunu tercih edebilir, aileler de tercih etmiş olabilir ama sizin yapmanız gereken şey tedbiri almaktır, güvenilir bir ortamda bu çocuklara eğitimin verilmesini sağlamaktır. Bunu yapmayanlar, bunun sorumlusu olanlar, bunun peşindeyiz" diye konuştu.

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BİRÇOK ÇOCUĞU HAYATTAN KOPARDI

Ülkede son dönemde kuran kurslarında birçok öğrenci can verdi:

• Diyarbakır Kulp’a bağlı Karaağaç köyünde müftülüğe bağlı yatılı olmayan kuran kursunda 1 Aralık 2015 günü meydana gelen yangında yatılı kalan 6 çocuk yaşımını yitirdi.

• Muş Merkez Karşıyaka Kuran kursunda 3 Temmuz 2021 tarihinde tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulunan 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz, yaşam savaşını kaybetti.

• Urfa’da kaçak kuran kursuna gönderilen 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak, 13 Haziran 2023 tarihinde kursun yakınlarında bulunan bir ahırda ölü bulunmuştu. Kaçak kuran kursunun Menzil tarikatı mensupları tarafından kurulan Semerkand Vakfı'na ait olduğu kaydedildi.

• Antalya'da, Süleymancıların yurdunda aşçı İhsan Güney üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’u katletti.

• Erzurum’da Enes Kara isimli genç cemaat evinde kalırken gördüğü baskılar sonucu yaşamına son verdi.