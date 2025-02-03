Dokunulmayan şirkete Ağar da ortakmış!

Ülkenin en büyük çimento üreticilerinden biri Erzurum merkezli Aşkale Çimento isimli şirket. Altı çimento ve dokuz beton üretim tesisi bulunan şirket, ülkenin çimento piyasasına yön veriyor.

Temelleri devlet tarafından 1968 yılında atılan Aşkale Çimento, 1993 yılında özelleştirme adı altında satışa çıkarıldı. O dönem Erzurum Valisi olan Mehmet Ağar’ın çağrısıyla Erzurumlu iş insanları bir araya geldi ve Er-Çim-San isimli bir şirket kurularak fabrikanın satın alınmasına karar verildi. Er-Çim-San Şirketi’nin en büyük ortağı Erzurum İl Özel İdaresi olurken 826 esnaf ve ticaret odası üyesi de ortak oldu. Hatta Mehmet Ağar da şirkete ortak olan isimler arasında yer alıyor. Yaklaşık 20 yıl sonra, 2012 yılında şirketteki İl Özel İdaresi’nin payı Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.

AĞAR DA ORTAK OLMUŞ

Şirketin yüzde 18’i AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait olsa da belediyenin şirkette bir söz hakkı yok. Şirket kurulduğu günden bu yana Mehmet Ağar’a yakınlığıyla bilinen Yücelik ailesi yönetiliyor ve şirketin yönetim kurulu başkanı da eski Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik.

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ TESPİT ETTİ

Ticaret Bakanlığı tarafından 2022’de şirkete dair hazırlanan raporda ise dikkati çeken ifadeler yer alıyor. Bakanlık müfettişlerinin tespitleri şöyle:

• “Şirkette Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık hissesi yüzde 18, Yücelik ailesinin ise yüzde 9,8. Şirketin en büyük ortağı Erzurum Büyükşehir Belediyesi ancak Lütfü Yücelik, diğer ortaklardan aldığı vekaletler ile şirket paylarının yüzde 53’ünde söz sahibi. Lütfü Yücelik’in oğlu Fatih Yücelik, aynı zamanda şirketin CEO’su ve yönetim kurulu üyesi.

• Şirketin 2016 ile 2021 yılları arasında dağıtılabilir kâr payı toplam 903 bin TL iken şirket 38 milyon 940 bin TL kâr payı dağıttı. Şirketin kârlılığının 49 katından daha fazla kâr payı dağıtıldı.

• Aşkale Çimento zarar etmektedir. Şirket kâr payı adı altında dağıttığı paraları borç alarak dağıtmaktadır. Büyük bir zarar tablosu var.”

Dört Ticaret Bakanlığı başmüfettişi raporda, şirketin yönetim kurulu üyeleri ve Yücelik ailesi hakkında işlem yapılmasını gerektiğini vurgulayıp raporu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderse de iddialara göre şirket hakkında işlem yapılmıyor.

Hatta şirket yönetiminde söz sahibi olmayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı AKP’li Mehmet Sekmen de 2023 yılında yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 18 hissemizin sonuna kadar savunucusu olacağız. Yönetimde kalsanız bile tüm hesaplarınız didik didik edilecek. Devletin müfettişleri gelip her şeyi denetleyecek. Bunu bilin. Ve çok net söylüyorum, bu işin sonu sizler için çok kötü bitecek” dedi.

BELEDİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Mehmet Sekmen’in yönettiği Erzurum Büyükşehir Belediyesi de şirketin yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak iddialara göre hâlâ yargı bir karar vermedi. Şirketin kamu bankalarına da borçlu olduğu ancak şirketin bankalara ödeme yapamadığı da öne sürüldü.