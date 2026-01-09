Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu: Özgür Özel hakkında iki dosya

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu 11 milletvekiline ait "Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri" TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

T24'ün aktardığına göre Özel hakkında iki ayrı dosya bulunuyor.

TBMM Başkanlığı’na ulaşan tezkereler, prosedür gereği Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sevk edildi.

Komisyonun dosyaları ne zaman gündeme alacağının henüz belli değil.

Meclis’e sunulan fezlekelerin biri dışında tamamı CHP milletvekillerine ait.

Karma Komisyon’a sevk edilen milletvekillerinin listesi şu şekilde:

-Özgür Özel: CHP Genel Başkanı (2 dosya)

-Ali Mahir Başarır: CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili

-Burhanettin Bulut: CHP Adana Milletvekili

-Veli Ağbaba: CHP Malatya Milletvekili

-Tuncay Özkan: CHP İzmir Milletvekili

-Özgür Karabat: CHP İstanbul Milletvekili

-Umut Akdoğan: CHP Ankara Milletvekili

-İlhami Özcan Aygun: CHP Tekirdağ Milletvekili

-Sevda Erdan Kılıç: CHP İzmir Milletvekili

-Nurhayat Altaca Kayışoğlu: CHP Bursa Milletvekili

-Mehmet Mustafa Gürban: İYİ Parti Gaziantep Milletvekili