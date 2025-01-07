Doku’nun ailesi savcıyla görüştü

Haber Merkezi

Dersim’de 5 Ocak 2020’de kaybedilen Gülistan Doku’nun ailesi, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştü. Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybedişinin üzerinden 5 yıl geçti. Doku’nun ailesi, dava dosyasındaki gelişmelerle ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile görüştü.

Tunceli Adliyesi’nde yapılan görüşmede aileye, dosyada gizlilik kararı olduğu ve olayla ilgili araştırmaların devam ettiği belirtildi. Görüşmeden sonra aileye 1 ay sonra yeniden gelmelerinin istendiği öğrenildi.

Abla Aygül Doku, “Dosyada yeni gelişmeler var. Daha önceki savcının ısrarla ‘ben dosyaya koymadım’ dediği mesajları yeni savcı koymuş. Yeni başsavcı bir kadın, dosyayı derinlemesine ele aldığını söylüyor” demişti.