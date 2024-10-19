Dokuz ayda 18,8 bin şirket kepenk indirdi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Eylül ayı kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre kapanan şirket sayısı Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 19,4 artışla 2 bin 156 oldu. Ağustos ayında 1806 şirket kapanmıştı.

Aylık bazda kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,6 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 0,2 düştü. Eylül bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,5 artarak 10 bin 243 olurken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,4, kooperatif sayısı yüzde 18,1 artış gösterdi. 2024’ün ilk 9 ayın da geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 23,1 arttı.

Bu yıl Eylül’e kadar kapanan şirket sayısı 18 bin 790'a ulaşırken geçen yıl bu rakam 15 bin 268'di. 2024’ün ilk 9 ayında, 2023’ün ilk 9 ayına göre kurulan şirket sayısı ise yüzde 13,3 düşüşle 81 bin 904 oldu. 2023'te bu rakam 94 bin 482 seviyesindeydi. Kapanan kooperatif sayısı geçen yılın aynı dönemine göre ilk 9 ayda yüzde 0,7 azalırken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 34,8 düştü.

Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,8 azaldı. Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerin; 792’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 274’ü imalat, 243’ü inşaat sektöründe yer alıyordu.