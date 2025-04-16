Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinden, arkadaşlarını tehdit ettiği belirtilen dekana tepki

Berfin BAYSAN

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanının, eylemlere katılan bir öğrenciyi odasında tehdit ettiği belirtildi. Arkadaşlarının psikolojik şiddete maruz kaldığını ifade eden öğrenciler okul girişinde eylem gerçekleştirdi.

Basın açıklaması öncesi, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Korkak Dekan” sloganları atan öğrenciler 1 dakika boyunca “Öğrencinin bir başına dekanın odasında ne işi var“ sloganı da attı.

Basın açıklaması gerçekleştiren öğrenciler, “Bir arkadaşımız, elinde ‘DEÜ GSF Akademik Boykot’ yazılı pankartıyla fakülteden evine doğru gitmek üzereyken fakülte merdivenlerinde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Hacı Yakup Öztuna ile karşılaşmıştır. Pankart kapalı şekilde kolunun altında durmasına rağmen, Dekan arkadaşımızın o an yalnız olmasını fırsat bilmiş; herhangi bir açıklama yapmadan pankartı zorla çekiştirerek ‘Bu ne böyle? Bununla okula giremezsin’ şeklinde sözlerle arkadaşımıza müdahale etmiştir” dedi.

ÖĞRENCİYE ÇAPRAZ SORGU

Arkadaşlarına herhangi bir açıklama yapılmadan Dekanın odasına çağırıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Arkadaşımızın defalarca 'neden' sorusuna rağmen herhangi bir gerekçe sunmadan, 'Sen odaya gel, yürü' diyerek onu apar topar, dekan odasının yanında bulunan, Vekil Müdür ad soyadlı kişinin odasına sokmuştur. Oda içerisinde bulunan iki kişiyle birlikte arkadaşımıza yönelik çapraz sorgulama başlatılmış, hemen ad soyad alıp soruşturma açmayı bir tehdit ve göz korkutma aracı olarak kullanıp, öğrenciye tahakküm kurulmuş, baskı altında konuşması engellenmiş, tehditvâri sözlerle psikolojik şiddet uygulanmıştır.”

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Bu olayın sadece bir öğrenciye değil tüm öğrencilere yönelik bir gözdağı ve ifade özgürlüğüne yönelik açık saldırı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Odada bulunan Vekil Kemer adlı şahıs, kendini savunmak ve açıklamak isteyen sıra arkadaşımıza karşı; 'Dekan senin muhatabın değil, normalde odasının önünde bile geçemezsin! İçeriye bile giremezsin.' sözleriyle hem kurumsal gücünü kötüye kullanmış hem de açıkça öğrencinin anayasal haklarını ihlal etmiştir. Üniversiteler, özgür düşüncenin ve ifadenin korunması gereken alanlardır. Öğrencilerin demokratik haklarını kullanmaları suç değil, anayasal güvence altındaki en temel haklardandır. Bizler bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı, öğrenciler olarak yalnız olmadığımızı ve baskı ortamına boyun eğmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”