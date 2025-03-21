Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Öğrencilerin üniversite yerleşkelerine taşıdığı eylemler çok sayıda kentte devam ederken Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de kampüs içerisinde başlattığı eylemlere devam ediyor.

Fotoğraf: BirGün

Çevik kuvvet ekipleri TOMA'larla üniversite kapısını ablukaya aldı.

Fotoğraf: BirGün

Öğrencilerin kampustan gerçekleştirmek istediği yürüyüşe karşı barikat kuran kolluk kuvvetleri öğrencilere engel oldu. Polisin müdahalesi sırasında bir öğrenci yaralandı.

Fotoğraf: BirGün

Polis TOMA ile müdahalede bulunurken öğrenciler bekleyişini sürdürüyor.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Polis müdahalesinde çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı henüz bilinmiyor.

Fotoğraf: BirGün