Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu gözaltılara tepkiler sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eylem yapmak isteyen öğrenciler kampüs dışına çıkamadı. Çevik kuvvet ekipleri TOMA'larla üniversite kapısını ablukaya aldı. Polis öğrencilere tazyikli su sıktı. Müdahale sırasında bir öğrenci yaralanırken çok sayıda öğrenci de gözaltına alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.
Öğrencilerin üniversite yerleşkelerine taşıdığı eylemler çok sayıda kentte devam ederken Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de kampüs içerisinde başlattığı eylemlere devam ediyor.
Çevik kuvvet ekipleri TOMA'larla üniversite kapısını ablukaya aldı.
Öğrencilerin kampustan gerçekleştirmek istediği yürüyüşe karşı barikat kuran kolluk kuvvetleri öğrencilere engel oldu. Polisin müdahalesi sırasında bir öğrenci yaralandı.
Polis TOMA ile müdahalede bulunurken öğrenciler bekleyişini sürdürüyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine müdahale!https://t.co/3FwCuennzS pic.twitter.com/VxY7pP6wcH— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 21, 2025
ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI
Polis müdahalesinde çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı henüz bilinmiyor.