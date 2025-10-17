Dokuz ülkeden dokuz kadının direniş hikâyesi

Kültür Sanat Servisi

Yazar Burçak Gönül’ün yeni kitabı 'Tanrıçanın Serzenişi', dokuz ülkeden dokuz kadının hikâyesini Umut Tanrıçası Elpis’in anlatımıyla aktarıyor. Remzi Kitap'tan çıkan eserde, kadınların varolma mücadelesi samimi bir dille anlatılıyor.

Gönül, kadınların hayat mücadelesini ve direncini merkezine alan kitabında, farklı coğrafyalardan kadınların bastırılmış duygularını, özgürleşme çabalarını ve hayata tutunma hikâyelerini bir araya getiriyor. Finlandiya’dan Kore’ye, Türkiye’den İran’a, Sri Lanka’dan Kazakistan’a uzanan hikâye kadınların penceresinden anlatılıyor.