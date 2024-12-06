Dolandırıcıdan emniyete hediye

Yargı ve emniyete dair her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Şimdi de milyonlarca liralık vurgun yapıp dolandırıcılıktan sık sık cezaevine giren Ayhan Yetim’in, İstanbul Beykoz’da polislere rüşvet verip tatile yolladığı, polis merkezine de televizyon hediye edip elektrik işlerini yaptığı ortaya çıktı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 yılında dikkat çeken bir soruşturma yürütüldü. Ayhan Yetim isimli dolandırıcı cezaevinden Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği’nde her gün imza atması şartıyla tahliye edildi. Bu karar İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün 24 Haziran 2019 tarihli yazısı ile Paşabahçe Polis Merkezi’ne bildirildi.

POLİSLERLE ANLAŞTI

Yetim, her gün imza atmamak için Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği’nde polis memuru olarak görev yapan şüpheli Selim Çam ile görüşüp anlaştı. Yetim, “Bu konuyu nasıl çözeceğini sordu” polis memuru Çam ise “Çözeriz, sorun değil. Benim olmadığım zamanlarda imza işlerine polis memuru Ali Erdoğan bakacak" dedi.

TATİLE YOLLADI

Bu konuşmanın ardından da bir rüşvet anlaşması yapıldı. Yetim, polis Çam’a 2 bin TL verdi. Polis memuru Ali Erdoğan ile ailesini Antalya Side’de bulunan beş yıldızlı otele tatile gönderdi. Polis merkezinin kamera kayıtlarında yapılan incelemede, dolandırıcı Ayhan Yetim’in her gün imza atmayıp, belirli günlerde polis merkezine giderek geçmişe dönük toplu imza attığı belirlendi.

22 Eylül 2020’de hazırlanan iddianamede, Ayhan Yetim’in rüşvet vermek, polis memurları Çam ve Erdoğan’ın ise rüşvet almak suçlarını işlediği ifade edildi.

‘106 EKRAN TV ALDIM’

Ayhan Yetim’in sorgusundaki itirafları ise şaşkınlık yarattı. Yetim, “Polis merkezine 106 ekran televizyon alıp hediye ettiğini ve elektrik işlerini yaptığını, bunların karşılığında da bir para almadığını” anlattı. Polis memuru Selim Çam’ın polis merkezi önünde gözaltına alındığı da tutanaklarda yer aldı.

AMİRLERİ ARAŞTIRILMADI

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Haziran 2021 tarihinde rüşvet alan polis memurları Ali Erdoğan ile Selim Çam’a 3 yıl 4’er ay hapis cezası verip iki yıl memuriyet görevinden yasaklanmalarına karar verdi. Rüşvet veren Ayhan Yetim’e de 3 yıl 4 ay hapis cezası verilirken Yetim’in “Polis merkezine televizyon hediye edip elektrik işlerini yaptım” demesi üzerinde durulmadı. Polis merkezinin amirlerine bu konuların sorulmadığı, ifadelerinin dahi alınmadığı öğrenildi.