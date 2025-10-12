Dolandırıcılar kargoda

Dolandırıcılar kargolara da sızmaya başladı. Bilgisayar, kamera gibi teknolojik ürünler başta olmak üzere çeşitli değerli eşyalarını kargoyla gönderen yurttaşların, paketlerin alıcılara ulaşmadığına ilişkin şikayetleri artıyor.

Sistemde, ürünler teslim edilmiş gibi gösterilse de ne alıcı ne de gönderici bir daha pakete ulaşamıyor. Kargo şirketine yapılan başvurular sonuçsuz kalırken yurttaşlar, hukuki mücadele başlattı.

BİLGİ SIZIDIRILDI

Kargo dolandırıcılığının son mağdurlarından birisi de yönetmen Caner Canerik. Canerik, Dersim’de sıfırı 300 bin TL olan kamerasını akrabasına yollamak üzere Yurtiçi Kargo’ya verdi. Günler sonra kamera başkasına teslim edilerek kayboldu. Canerik, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir iletişim sitesi üzerinden ilan verdim. Bir şahıs ilgilendi. Kişi güvensizlik yarattı. ‘İstanbul’da birine gönderilmesi ve orada görerek, parasını peşin ödeyerek alma’ teklifini kabul ettim. Sonuçta kargoyla bir yakınıma göndereceğim ve o da gelip bakacak, ödemesini yaptıktan sonra teslim alınacaktı. Diğer gün kamerayı bir yakınıma kargoyla gönderdim. Şahsın iletişim bilgilerini istemesi garip geldi ve herhangi bir şekilde kime gönderdiğimi söylemedim. Kamera yollandıktan iki gün sonra, İstanbul’daki yakınım kargo şirketini arayıp kamerayı sorunca, ‘Yoğunluktan yarın teslim edilecek’ denildi. Sonraki gün yine aynı yanıt verildi. En son, yani üçüncü gün de teslim edileceği söylendi. Gariptir, bu sırada kameranın gönderildiği kişi bilgisini kimseye söylememiş olmama rağmen, bazı şahıslar kişiye, kargo şirketi adına ulaşarak iletişim kurmuş ve şahsın ev adresini vererek, iş yerine değil ev adresine teslim edileceğini söylemiş. Yakınım da şüphelenerek şubeye gitti ve kargonun başka birine teslim edildiğini öğrendi. Kamera, muhtemelen içerden bilgi sızdırılması sonucu çalındı. Şahıslar içeriden bilgi almadıysa, kargonun kimin adına gönderildiğini, telefon numarasını ve ev adresini nasıl bilebilirler?”

Tunceli Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan ve Yurtiçi Kargo’ya zararının karşılanması için dilekçe veren Canerik şöyle devam etti: “Kargo şirketi üzerinden kişisel bilgilerimize de ulaşıyorlar. Biz kimseye kargonun gideceği adresi vermedik ama ev adresine kadar öğrenmişler. Bu kişisel bilgilerin çalındığını da gösteriyor. Bilgilere sızmadan kargoya ulaşıp almaları imkânsız.”

Benzer bir şikâyetin adresi de İzmir oldu. Bir yurttaşın 90 bin TL değerindeki bilgisayarı Bergama Şubesi’nde üçüncü bir kişiye teslim edildi. Sikayetvar.com’a yazan yurttaş, suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek yaşadığı mağduriyeti şöyle aktardı:

“Teslimat sırasında kimlik kontrolü ya da onay kodu uygulaması yapılmamış. Ağabeyim aynı gün şubeye gittiğinde, ürünün başkasına verildiğini öğrendi. Konu ile ilgili olarak şube müdürü, genç bir çalışanın güvenlik hatası yaptığını kabul etti.”

Sikayetvar.com adresinde ve sosyal medya hesaplarında onlarca şikayet bulunduğu görüldü. Yusuf adlı bir yurttaş, Şırnak’ın Silopi şubesinden gönderdiği elektronik eşyasını Van şubesinden teslim aldığını söyledi. Ancak kargo teslim edildiğinde ürünün kutunun içinde olmadığını belirtti. İrem adlıu bir yurttaş ise Ankara Keçiören Aktepe şubesinden yaklaşık 9 bin TL değerindeki altın bilekliğinin kargodan çıkmadığını sadece ürünün bir parçasının kargoda bulunduğunu ifade etti.

YANIT VERİLMEDİ

Konuya ilişkin aradığımız Yurtiçi Kargo ise “Bilgi veremiyoruz” yanıtını verdi.