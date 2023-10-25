Dolandırıcılardan ‘Kombi bakım’ oyunu

Menteşe Belediyesi tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda, kombi bakım servis hizmeti adı altında arayan kişilere itibar edilmemesi istendi.

Dolandırıcılar tarafından kombilerin bakım ve onarım zamanının geldiği gerekçesi ile servis hizmeti verme amacıyla dolandırıcılık amacıyla arayan kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen mesajda, “Servis hizmeti adı altında kombi bakım onarım zamanınız gelmiştir diye arayan kişilere itibar etmeyiniz. Servis hizmetlerinin internet üzerinden veya kurumsal servis hizmeti sunan firmalardan teyit alarak yaptırılması muhtemel dolandırıcılığın önüne geçilmesi için önem arz etmektedir. Halkımız bu konuda uyanık olmalıdır” denildi.