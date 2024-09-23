Dolandırıcıların ağına polisler takıldı

Her geçen gün dolandırıcılık olaylarına yenileri eklenirken milyonlarca liralık vurgunun son adresi ise Antep oldu.

Antep’te çok sayıda yurttaş dolandırıldığını ifade ederek suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar, Halil A., Eray A. ve Remzi Altan A. isimli üç şahsın, ucuza otomobil getirteceği vaadine inanarak milyonlarca liralarını bu şahıslara verdiğini ancak araçlarını alamadığını söyledi. Dolandırıldıklarını belirten yurttaşlar seslerini duyurmaya çalışıyor.

ÖNCE GÜVEN SAĞLADILAR

Yurttaşlardan biri 2 Eylül 2024’te Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, “Uygun fiyata araç aldıklarını beyan ettiler. Hatta daha önce birkaç defa araç teslimi yaparak kendilerine güven sağladılar. Toplamda 15 milyon TL ödeme yaptım. Ancak araç teslimlerinin geciktiğini belirterek bir yıldır herkesi oyalıyorlar. Ben dolandırıldığımı anladım. Paranın bir kısmını IBAN ile attım. Bir kısmını ise elden ödedim. Paranın güvende olduğunu belirtseler de şimdiye kadar herhangi bir ödeme yapmadılar” dedi.

TEDBİR KOYUP TUTUKLAYIN

“Şüpheli Halil A. hakkında Gaziantep’te 100’den fazla şikâyet ve soruşturma bulunmaktadır. Şikâyet etmeyen de yüzlerce mağdur var” denilen suç duyurusunda şu ifadeler de yer aldı: “Şüphelilerin hesap hareketlerinin incelenmesi, hesaplarında para varsa ihtiyati tedbir konulması ve şüphelilerin tutuklanmasını talep ederiz.”

Öte yandan BirGün’ün edindiği bilgilere göre dolandırılanlar arasında polisler dahi var.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Yurttaşların şikâyetçi olduğu şahıslar arasında yer alan Halil A., geçen haziran ayında gözaltına alınmıştı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, ucuza araç alma vaadiyle 16 kişiyi 171 milyon 320 bin lira dolandırdığı iddia edilen Halil A'yı gözaltına almıştı. Ancak Halil A. kısa süre serbest bırakılmıştı.