Dolandırıcıların yeni hedefi MHRS: Randevu almak isteyen yurttaşa tuzak!

Artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi.

Sağlık Bakanlığı'nın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) gerçeğinden ayır edilemeyecek şekilde kopyalayan dolandırıcılar, vatandaşlara "borç ödeme" uyarısı vererek tuzağına çekiyor.

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre; dijital dolandırıcıların yeni hedefi, vatandaşların sağlık randevusu almak için yoğun olarak kullandığı MHRS platformu oldu.

İnternet aramalarında kullanıcıları resmî adres yerine görsel olarak gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte sitelere yönlendiren şebeke, sisteme giriş yapanların karşısına "Ödenmemiş para cezanız var, randevu almak için borcunuzu ödemeniz gerekiyor" şeklinde sahte bir bildirim çıkarıyor.

Bu ekranda ödeme onayını alan dolandırıcılar, vatandaşların banka hesaplarındaki paraları ele geçiriyor.

PARANIZI KAPTIRMAYIN!

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, özellikle yaşlı vatandaşların hedef seçildiğine dikkat çekerek, "İnternette 'gördüğüne değil, doğruladığına güven' prensibiyle hareket edilmeli. Bir linke tıklamadan önce adresi kontrol etmek en güçlü savunmamızdır" dedi. Kırık ayrıca, gençlerin büyüklerini bu tür dijital tuzaklara karşı bilgilendirmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Hukukçu Hadi Dündar, sistemin işleyişine dair yaptığı açıklamada MHRS üzerinden hiçbir şekilde ücret talep edilemeyeceğinin altını çizdi. Dündar, "Vatandaş randevu almak için hiçbir şekilde ücret ödemez. Eğer bir site sizden 'randevu ücreti' ya da 'öncelikli sıra' gibi adlar altında para istiyorsa, bu açıkça bir dolandırıcılık girişimidir" ifadelerini kullandı.

Bu tür eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi uyarınca 10 yıla kadar hapis cezası öngörülen "nitelikli dolandırıcılık" suçuna girdiğini hatırlatan Dündar, vatandaşların resmî kurumlarla ilgili her türlü borç veya dava dosyası kontrolünü yalnızca e-Devlet üzerinden yapması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, dijital dünyada hızdan ziyade güvenliğin ön planda tutulması gerektiği uyarısını yineledi.