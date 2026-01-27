Dolandırıcıların yeni hedefi TOKİ başvuruları: SMS’le 5 bin lira istediler

Yıllardır devam eden SMS dolandırıcılığına son dönemde yeni bir yöntem eklendi. “Yenievim” adıyla gönderilen mesajlarda TOKİ başvurusu yapılabileceği iddia edilerek sahte bir e-Devlet bağlantısı paylaşıldı.

Linke tıklayan kullanıcıların karşısına sahte bir ekran çıktı. Bu ekranda kişisel bilgilerin görüntülenmesiyle güven sağlanırken, TOKİ konut kampanyasına katılım için 5 bin liralık başvuru bedelinin paylaşılan IBAN adresine gönderilmesi istendi.

Dolandırıcılar, başvurunun iptali halinde yatırılan tutarın iade edileceği iddiasıyla sözde onay talep etti.

Onay vererek parayı gönderen çok sayıda kişi dolandırıldığını sonradan fark etti.

Sabah'ın haberine göre; son haftalarda söz konusu dolandırıcılık girişimine ilişkin CİMER’e, bankalara, karakollara ve şikâyet platformlarına yüzlerce ihbar ulaştığı öğrenildi.

Dikkat edilmesi gerekenler

• Kaynağından emin olmadığınız SMS ve e-postalardaki linklere tıklamayın.

• Banka ve kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayın.

• e-Devlet’e yalnızca resmi uygulama veya adres çubuğuna doğrudan adres yazarak giriş yapın.

• İnternet sitelerinin alan adı ve uzantısını kontrol edin.

Bilgilerinizi paylaştıysanız

• Bankanızla hemen iletişime geçin.

• Kartlarınızı iptal ettirin ve hesap işlemlerinizi durdurun.

• Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunun.