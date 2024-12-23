Dolandırıcıların yeni taktiği: "Adınıza mühürlü tebligat var"

Mersin'de kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtan ve 'adınıza kırmızı mühürlü tebligat var' diyerek 7 kişiden 519 bin TL dolandıran 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtıp, aradıkları şahısları 'adınıza kırmızı mühürlü tebligat var' şeklinde korkutarak dolandıran 6 şüpheli belirlendi.

Bunun üzerine şüphelilerin ofis olarak kullandığı adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme, banka kartları, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 6 şüphelinin 7 kişiyi toplamda 519 bin 200 TL dolandırdığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.